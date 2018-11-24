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Световой меч из «Звездных войн» запатентовали 

Рамблер 19 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"
Компания решила, что настала пора создать настоящий световой меч из знаменитых «Звездных войн». Правда, настоящим уникальное оружие можно назвать лишь условно: разумеется, никакого вреда никому оно причинить не сможет.
По замыслу инженеров, устройство будет иметь удобную рукоятку, из которой при нажатии на кнопку будет «вылетать» лента, растягивающаяся в длину. По описанию устройство, надо сказать, весьма напоминает рулетку. Во всяком случае, принцип работы, похоже, тот же.
“Клинок” будет оснащен световыми элементами, а каждая манипуляция с таким мечом будет сопровождаться звуковыми эффектами. Также меч будет способен захватывать и отражать инфракрасные лучи.
Использовать такую «игрушку» Disney планирует в своих тематических парках в Калифорнии и во Флориде. Посетители смогут почувствовать себя настоящими героями знаменитой саги.
Walt Disney , Фильмы
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