Световой меч из «Звездных войн» запатентовали 

Компания решила, что настала пора создать настоящий световой меч из знаменитых «Звездных войн». Правда, настоящим уникальное оружие можно назвать лишь условно: разумеется, никакого вреда никому оно причинить не сможет.
По замыслу инженеров, устройство будет иметь удобную рукоятку, из которой при нажатии на кнопку будет «вылетать» лента, растягивающаяся в длину. По описанию устройство, надо сказать, весьма напоминает рулетку. Во всяком случае, принцип работы, похоже, тот же.
“Клинок” будет оснащен световыми элементами, а каждая манипуляция с таким мечом будет сопровождаться звуковыми эффектами. Также меч будет способен захватывать и отражать инфракрасные лучи.
Использовать такую «игрушку» Disney планирует в своих тематических парках в Калифорнии и во Флориде. Посетители смогут почувствовать себя настоящими героями знаменитой саги.