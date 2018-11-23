Что смотреть в кинотеатрах на выходных

На этой неделе в кинотеатрах довольно насыщенный репертуар, есть все от малобюджет-ного, но изобретательного экшена до без-пяти-минут-оскаровской драмы.

Апгрейд

Отличный изобретательный экшен, который наши прокатчики пытались выдать за спин-офф "Венома". А все потому, что главному герою по имени Грей Трэйс в голову вставляют чип, превращающий его в машину для убийств. Чип, как и Веном, тоже разговаривает с хо-стом и наделяет его суперсилами, но на этом сходства кончаются. Вообще "Апгрейд" это фильм из семейства "они убили мою жену, и я сейчас всем отомщу", причем снятый зре-лищно и захватывающе за какие-то копейки. На большом экране смотрится вообще отлич-но, только немного укачивает, так что пристегнитесь.

Вдовы

Дорогой наш человек Стив МакКуин , годами держащий зрителей за слезные железы мерт-вой хваткой, кажется, дал слабину. "Вдовы" это своеобразная адаптация британского те-лесериала 1983 года, сценарий к которому Стив писал совместно с Гиллиан Флинн авторшей "Исчезнувшей" и "Острых предметов". Привычной зубодробительной драматургии от МакКуина в фильме практически не чувствуется, а вот скудные плот-твисты Флинн ждут почти на каждом углу. По сюжету во время ограбления что-то идет не так, группу бандитов вместе с деньгами и фургоном поджаривает спецназ. Жены грабителей оказываются под ударом, а сгоревшие два миллиона почему-то требуют с героини Виолы Дэвис. Женщины объединяются для того, чтобы дать отпор всему этому безобразию.

Ральф против интернета

Крушитель-Ральф возвращается, не совсем понятно зачем. Игровые автоматы уже не так интересны, поэтому он со своей подручной отправляется покорять эти ваши Интернеты. Кажется, все, чем примечателен мультфильм, так это сценой тусовки всех диснеевских принцесс в одной комнате. Людям взрослее 6-7 лет смотреть на творящееся на экране без-образие будет в лучшем случае утомительно. Но если вам нужно занять чем-то маленького ребенка на полтора часа вы знаете, что делать.

Жена

Сюжет фильма основан на одноименном романе американской писательницы Мэг Уолитцер. Джоан талантливая писательница, которая почти полжизни редактирует или даже переписывает романы своего мужа Джо, и вся слава достается ему. И вот после 40 лет супружеской жизни Джоан решает уйти от супруга. По иронии судьбы это происходит как раз в тот момент, когда Джо собираются вручить Нобелевскую премию в области литературы. На "Жену" возложены огромные надежды, потому что Глен Клоуз с ее 6 номинациями на "Оскар" за долгую превосходную карьеру еще ни разу не получала заветную статуэтку. Есть основания полагать, что эта роль принесет ей заслуженную награду.

Подбросы

У Дениса редкая болезнь врожденная анальгезия, при которой люди не чувствуют боли. Благодаря этой особенности непутевая мать подростка с сообщником проворачивают аферы в стиле "Кудряшки Сью": Дениса подбрасывают под машины богатых и очень богатых людей, а потом грозят им тюрьмой до получения взятки в особо крупных размерах. В увертюрах боли участвуют дэпээсник, его мать-врач, адвокат и прокурор. Сначала все идет как по маслу: Денис и команда зарабатывают нехилые суммы, мама Дениса за это очень любит, кости трещат, но глухой к ударам организм все терпит. Однако задания становятся все сложнее, а Денис раз за разом забывает нужные слова и неправильно падает.