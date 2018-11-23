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Секреты принцессы из «Холодного сердца» 

Рамблер 2 часа назад
Мультфильм «Холодное сердце» вышел в 2013 году. Это была 53-я сказочная история студии «Дисней», на создание которой авторов вдохновила классическая сказка Ханса Христиана Андерсена «Снежная королева». Большинство зрителей увидело отличный сюжет, великолепную анимацию и симпатичных героев. Но вот кое-какие факты и подробности, которые ускользнули от глаз публики.
1. В первоначальном варианте мультфильма Эльза была злодейкой и выглядела иначе. Она олицетворяла зло холода поэтому имела голубую кожу и колючие волосы синего цвета и носила платье, сшитое из ласок. От этого образа авторы в итоге отказались, потому что Эльза могла бы напугать юных зрителей, и сделали злодеем Ханса.
2. Над «Холодным сердцем» работали несколько сотен человек, только аниматоров было 100. Они разработали несколько компьютерных программ специально для этой ленты, в том числе генератор анимированных снежинок и программу, позволяющую моделировать волосы и мех. Так, волосы Эльзы изображали 420 000 нарисованных на компьютере нитей, тогда как у Рапунцель из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (2010) их было всего 27 000.
3. Эпизод с исполнением песни Эльзой «Отпусти и забудь» некоторые консервативные мамы сочли распущенностью. Девушка во время пения скидывает части костюма, оказываясь в итоге в довольно откровенно платье с высоким разрезом. Кроме того, нарисованную красотку в очередной раз упрекнули в нереалистичных пропорциях фигуры.
Посмотрите ролик и узнайте и другие секреты диснеевской картины.
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Ханс Андерсен , Фильмы , Видео
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