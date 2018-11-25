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Фильмы, финалы которых изменили перед премьерой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма “Терминатор 2: Судный день”
Всем известно, что в финальную версию фильма попадает не весь материал, который создают в процессе съемок. А иногда режиссеры снимают несколько версий концовок ленты, чтобы иметь возможность на конечном этапе производства картины все поменять. И порой от этого зависит очень многое.

“Титаник”

Возможно, вас удивит, но Джеймс Кэмерон собирался закончить свой киношедевр совершенно другими кадрами, нежели мы в итоге увидели. Нет, разумеется, «Титаник» не мог бы спастись, и даже оставлять в живых Джека режиссер не собирался.
Кадр из фильма "Титаник"
Финальной сценой фильма должен был стать разговор между состарившейся Роуз и искателем сокровищ Броком Ловеттой, в котором последний убеждал ее отдать ему уникальный камень под названием «Сердце океана». Но старушка все равно бросила его в воду.
Фокус-группа, которой показали фильм, оказалась не в восторге от такого финала. В итоге мы увидели красивую и романтичную концовку истории.

“Инопланетянин”

Совершенно иной финал, меняющий абсолютно весь смысл фильма, мы могли увидеть и в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин».
Кадр из фильма "Инопланетянин"
По задумке режиссера земной друг и остальные люди оставляют Е. Т., и он погибает в одиночестве. Но руководство студии, обратив внимание на рыдающих зрителей во время тестовых показов, настоятельно рекомендовали концовку фильма изменить. Спилберг сделал финал, который пришелся по вкусу публике.

“Терминатор 2: Судный день”

Еще один фильм Джеймса Кэмерона, в котором режиссер предполагал совершенно иную развязку. По его задумке, завершать картину должны были кадры с постаревшей Сарой Коннор, наблюдающей за резвящимися на детской площадке внуками в далеком 2027 году. Но руководство студии настояло на более душещипательном финале.
Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"
В итоге одним из последних кадров стал легендарный жест с поднятым вверх большим пальцем героя Арнольда Шварценеггера, погружающегося в расплавленный металл. Собственно, такой открытый финал и дал возможность снять продолжение фильма. Скоро нас ожидает премьера шестой части истории о Терминаторе.

“Эффект бабочки”

Этот запутанный фильм мог предполагать бессчетное количество вариантов различных концовок. Одну из них увидели зрители всего мира: Эван и Келли проходят мимо друг друга на улице, но расходятся в разные стороны. Два других подготовленных финала мало чем отличались от основного, но, конечно, меняли бы восприятие зрителя. В одном из вариантов Эван должен был, пройдя мимо Келли, развернуться и отправиться вслед за ней, по другой задумке — главные герои, столкнувшись в толпе, должны были познакомиться.
Кадр из фильма "Эффект бабочки"
Но по задумке режиссера финал должен был быть кардинально другим, нежели в итоге показали зрителям. Согласно ему, Эван принял решение перенестись в момент своего рождения и совершить суицид, находясь в утробе матери, чтобы никогда не появляться на свет. Но фокус-группа, которой показали фильм перед премьерой, была шокирована подобной развязкой, финал решили смягчить.

“Мистер и миссис Смит”

Комедийный боевик о супругах-киллерах заканчивается сценой их совместного посещения психотерапевта. Собственно, таким образом авторы закольцевали фильм (если вы помните, начиналось действие все в том же кабинете).
Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
Но, оказывается, был снят и альтернативный финал. В нем Джон и Джейн становятся родителями очаровательной девочки, которая демонстрирует им удивительные стрелковые способности, легко попадая из игрушечного пистолета присоской прямо в лоб игрушечному пупсу.
Почему отказались от этого варианта завершения фильма, история умалчивает.
Комментарии
Арнольд Шварценеггер , Стивен Спилберг , Джеймс Кэмерон , Фильмы
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