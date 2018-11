Кино, которое поможет поверить в себя

В эти выходные мы предлагаем тебе не просто развлечься хорошим фильмом, а пройти сеанс психотерапии. Heroine собрал несколько картин, которые полезны всем. Кино для тех, кто хочет наладить отношения (смотреть в паре), поверить в себя и вспомнить, что жизнь прекрасна.

Разобраться в отношениях

Мой парень — псих (Silver Linings Playbook), 2012

Она — молодая вдова в депрессии, он — парень с биполярным расстройством, которому по суду запрещено приближаться к жене. Хорошее начало для комедийной драмы о сложных, но реалистичных отношениях. Два взрослых человека пытаются найти подход друг к другу через собственные комплексы, страхи и психологические проблемы.

Любовь и другие лекарства (Love and Other Drugs), 2009

Продавец виагры завязывает интрижку с симпатичной девушкой. Мэгги выглядит легкомысленной, но на самом деле мечтает о большой любви. Причина ее неудач в личной жизни — первая степень болезни Паркинсона. Это фильм о том, где проходит грань между собственным эгоизмом и заботой о человеке и как смириться с тем, что твоя любовь несовершенна.

Страсть не знает преград (Alle Anderen), 2009

Немецкий независимый фильм «Страсть не знает преград» иллюстрирует распространенную проблему — человеческую привычку сравнивать. Оценивать свои отношения по другим парам, забывая, что мы видим только поверхность. Так происходит у молодой пары, приехавшей на отдых. Насмотревшись на другие отношения, они неосознанно начинают сомневаться, а все ли у них в порядке.

Поверить в себя

Милая Френсис (Frances Ha), 2012

Черно-белая трагикомедия о стремлении к мечте и умении игнорировать неудачи. Френсис пытается устроиться профессиональной танцовщицей, при этом совсем не имея способностей к хореографии. Несмотря на довольно типовой сюжет, фильм не похож на традиционную американскую комедию о пути к успеху. Особый шарм ему придает черно-белая картинка и непосредственная, яркая игра Греты Гервиг , которая исполняет роль главной героини.

Госпожа Америка (Mistress America), 2015

Еще один фильм, который стоит смотреть не только из-за сюжета, но и ради прекрасной актерской игры. Трейси — одинокая студентка, немного инфантильная, потерянная. Вместе с будущей сводной сестрой в ее жизнь врывается масса приключений и странных событий, которые, разумеется, помогут героине обрести себя.

Там, где сердце (Where the Heart Is), 2000

Обаятельная мелодрама с юной Натали Портман . 17-летнюю Новали бросает парень прямо посреди магазина в чужом штате, куда они приехали вместе. Она в незнакомом городе без денег и особых умений. Еще одна важная деталь — Новали беременна. Девушка решает тайно поселиться в магазине и живет там до самых родов.

Наслаждаться жизнью

Персонаж (Stranger than Fiction), 2006

У налогового инспектора Гарольда жутко скучная жизнь. Как-то раз он услышал в своей голове голос, который комментирует все его действия. Гарольд сходил к психиатру, голос не исчезает. Диагноз «шизофрения» кажется инспектору неубедительным. Он чувствует себя героем книги, которого ведет голос автора. Профессор литературы помогает Гарольду определить жанр и даже найти женщину, которая пишет его жизнь. В ее финале главный герой погибает, но инспектора такой расклад не устраивает. Получилась оригинальная метафора на жизнь, которую высоко оценили критики.

Великая красота (La grande bellezza), 2013

Безумно красивый, ироничный и философский фильм от итальянского режиссера Паоло Соррентино . В центре повествования — успешный 65-летний писатель. Он узнает, что его единственная любовь — женщина, которая бросила его без объяснения причин 40 лет назад, — умерла. Эта новость заставляет героя переосмыслить свою жизнь, чтобы понять, не прошла ли она впустую. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради потрясающих видов Рима и неожиданных ракурсов известных достопримечательностей.

Жизнь, как чудо (Живот је чудо), 2004

Фильмы Кустурицы — антидепрессант лучше любой комедии. Пацифистский дух и ностальгия по разрушенной Югославии не затмевают яркую любовную линию. Динамичное действие, эмоции, аллегории и, конечно, безбашенная балканская музыка — это не фильм, это праздник жизни.