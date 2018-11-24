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Вышел новый трейлер «Чего хотят мужчины» 

Рамблер 57 минут назад
Американская комедия увидит свет в январе 2019 года, но трейлер можно посмотреть уже сейчас.
Фильм "Чего хотят мужчины" — новая интерпретация классического сюжета, который уже был реализован в киноленте "Чего хотят женщины" с Мэлом Гибсоном в главной роли.
Здесь же мужские мысли начинает слышать главная героиня — успешный агент Эли Дэвис, которую сыграла актриса Тараджи П. Хенсон. Новые способности открылись неожиданно, но женщина решает их использовать, чтобы наладить личную жизнь и карьеру.
Режиссером фильма выступил Адам Шенкман, известный по франшизам "Шаг вперед" и "Рок на века".
В мировой прокат лента выйдет 11 января 2019 года, но даты премьеры в России пока неизвестны.
Тараджи Хенсон , Адам Шенкман , Мэл Гибсон , Фильмы , Видео
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