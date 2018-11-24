Вышел новый трейлер «Чего хотят мужчины»

Американская комедия увидит свет в январе 2019 года, но трейлер можно посмотреть уже сейчас.

Фильм "Чего хотят мужчины" — новая интерпретация классического сюжета, который уже был реализован в киноленте "Чего хотят женщины" с Мэлом Гибсоном в главной роли.

Здесь же мужские мысли начинает слышать главная героиня — успешный агент Эли Дэвис, которую сыграла актриса Тараджи П. Хенсон . Новые способности открылись неожиданно, но женщина решает их использовать, чтобы наладить личную жизнь и карьеру.

Режиссером фильма выступил Адам Шенкман , известный по франшизам "Шаг вперед" и "Рок на века".

В мировой прокат лента выйдет 11 января 2019 года, но даты премьеры в России пока неизвестны.