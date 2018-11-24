Фильмы, запрещенные по сомнительным причинам

Насилие, порнография — запреты на такие фильмы нам понятны и привычны. Но бывают не совсем объективные или очевидные причины, по которым ту или иную картину решают запретить. В нашем материале — самые необычные и субъективные из них.

Документальный фильм "Дом". Картина снята с высоты птичьего полета, чтобы продемонстрировать зрителю, как страдает Земля от рук человека. Так вот причиной запрета во многих странах стал призыв автора искать альтернативные источники энергии, вместо того, чтобы мучить планету шахтами и вырубкой лесов.

"Пираты Карибского моря: На краю света". Эту часть популярной картины запретили в Китае, потому что в сценах появляется жадный пират с азиатской внешностью. Все. Это вся причина.

Фильм "2012" был запрещен к прокату в Северной Корее. Аргументом стало то, что в этот же год отмечается столетняя годовщина Ким Ир Сена — не хотелось северокорейцам, чтобы 2012-ый с чем-то неприятным ассоциировался — а фильм трагичный…

"Жасмин". Лента Вуди Аллена была запрещена в Индии из-за демонстрации сцен курения. Причем вообще такие сцены могли быть показаны, но при условии наличия титров, предупреждающих о вреде курения. Но Аллен отказался это делать. К слову, сцен с курением на весь фильм — две.

"Мемуары гейши" были запрещены в Китае. А все потому, что критиков оскорбил тот факт, что японских гейш играют китайские актрисы, видимо, забыв о том, какие зверства вытворяли японцы во время оккупации Китая в 1930-х.