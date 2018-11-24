Тест по кинотрилогии «Гардемарины, вперед!»

Первый из трех фильмов о приключениях "наших мушкетеров" Светланы Дружининой вышел 1 января 1988 года.

Ольгу Машную. Не меньшая популярность обрушилась и на актрис, исполнивших возлюбленных главных героев — Татьяну Лютаеву

Ярким персонажем стал и Серж де Брильи, последний французский романтик и "старый мушкетер", страстно влюбленный в Анастасию Ягужинскую, в исполнении советской мегазвезды Михаила Боярского

Сценарием к фильму стал роман Нины Соротокиной — инженера по образованию и преподавательницы техникума. Еще в 1983 году она предложила режиссеру Светлане Дружининой использовать рукопись как сценарий. Однако роман некоторое время просто лежал дома у Дружининой, пока не него не обратили внимание муж и сын Светланы.

Интересно, что Дмитрий Харатьян был не очень рад успеху фильма. По мнению актера, роль Оленева в определенном смысле поставила крест на его карьере, лишив интересных предложений и ролей.