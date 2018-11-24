Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Тест по кинотрилогии «Гардемарины, вперед!» 

Рамблер 1 час назад
Фото: "Гардемарины, вперед!"
Первый из трех фильмов о приключениях "наших мушкетеров" Светланы Дружининой вышел 1 января 1988 года.
"Гардемарины" Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и Владимир Шевельков проснулись знаменитыми на всю страну и мгновенно стали новыми кумирами советских девушек.
Не меньшая популярность обрушилась и на актрис, исполнивших возлюбленных главных героев — Татьяну Лютаеву и Ольгу Машную.
Ярким персонажем стал и Серж де Брильи, последний французский романтик и "старый мушкетер", страстно влюбленный в Анастасию Ягужинскую, в исполнении советской мегазвезды Михаила Боярского.
Сценарием к фильму стал роман Нины Соротокиной — инженера по образованию и преподавательницы техникума. Еще в 1983 году она предложила режиссеру Светлане Дружининой использовать рукопись как сценарий. Однако роман некоторое время просто лежал дома у Дружининой, пока не него не обратили внимание муж и сын Светланы.
Интересно, что Дмитрий Харатьян был не очень рад успеху фильма. По мнению актера, роль Оленева в определенном смысле поставила крест на его карьере, лишив интересных предложений и ролей.
Предлагаем вам пройти наш тест и вспомнить приключения гардемаринов.
Комментарии2
Сергей Жигунов , Владимир Шевельков , Татьяна Лютаева , Светлана Дружинина , Михаил Боярский , Ольга Машная , Дмитрий Харатьян , Фильмы , Тесты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Солдат Иван Бровкин» оказался плагиатом34
Самые нелепые смерти в кино4
Каким был Нагиев до ТВ и кино14
Актеры боевиков, которых больше не снимают2
Названы лучшие сцены секса в кино8
Видео
02:27
Вышел новый трейлер «Чего хотят мужчины»
Фильмы
01:37
В Сети появился трейлер нового «Короля Льва»
Фильмы
03:00
«Солдат Иван Бровкин» оказался плагиатом
Фильмы
20:08
Реальность и вымысел об эпохе репрессий
Сериалы
04:48
Секреты принцессы из «Холодного сердца»
Фильмы
05:14
Замены в фильмах, расстроившие фанатов
Актеры
06:21
Актеры боевиков, которых больше не снимают
Актеры
02:54
Зачем Светлану Дружинину довели до слез на съемках
Актеры
09:21
Самые нелепые смерти в кино
Фильмы
02:02
Главный сериал зимы от режиссера «Молодого Папы»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение