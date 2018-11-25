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Тому Крузу не дали роль из-за неподходящего роста 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Джек Ричер-2"
Американский актер не сыграет роль бывшего военного полицейского Джека Ричера в следующей части.
По голливудским меркам рост Тома Круза совсем не большой, всего 170 см. Тем не менее это не помешало ему стать одним из самых популярных и высоко оплачиваемых актеров. Пока в дело не вмешался писатель и сценарист Ли Чайлд, автор романов о Джеке Ричере. По его словам, зрители и читатели были недовольны решением назначить Тома Круза на эту роль. Фильмы с его участием вышли в 2012 и 2016 годах.
Рост книжного персонажа почти два метра, и эта его физическая особенность важна для сюжета. Писатель объяснил, что при всем актерском таланте Тома Круза, он не соответствует этой роли: когда в комнату входит его герой, Джек Ричер, всем должно стать не по себе. Об этом Ли Чайлд рассказал в интервью BBC.
Также писатель обратился к читателям с просьбой назвать актера, которого он и хотели бы видеть в роли Джека Ричера.
Комментарии4
Том Круз , Фильмы
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