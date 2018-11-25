Тому Крузу не дали роль из-за неподходящего роста

Американский актер не сыграет роль бывшего военного полицейского Джека Ричера в следующей части.

По голливудским меркам рост Тома Круза совсем не большой, всего 170 см. Тем не менее это не помешало ему стать одним из самых популярных и высоко оплачиваемых актеров. Пока в дело не вмешался писатель и сценарист Ли Чайлд, автор романов о Джеке Ричере. По его словам, зрители и читатели были недовольны решением назначить Тома Круза на эту роль. Фильмы с его участием вышли в 2012 и 2016 годах.

Рост книжного персонажа почти два метра, и эта его физическая особенность важна для сюжета. Писатель объяснил, что при всем актерском таланте Тома Круза, он не соответствует этой роли: когда в комнату входит его герой, Джек Ричер, всем должно стать не по себе. Об этом Ли Чайлд рассказал в интервью BBC.

Также писатель обратился к читателям с просьбой назвать актера, которого он и хотели бы видеть в роли Джека Ричера.