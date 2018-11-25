Неожиданные факты о любимых фильмах

Даже самым большим поклонникам кино вряд ли известны все детали съемок любимых фильмов. Интересные истории случаются на съемочных площадках буквально ежедневно. Мы выбрали наиболее необычные факты, которые вас скорее всего удивят.

"Побег из Шоушенка". Роль Томми Уильямса в знаменитом фильме писали специально для Брэда Питта , но актер от нее отказался. Вместо него среди "узников" Шоушенка мы увидели Джила Беллоуза.

"Терминатор 2: Судный день". Известно, что за роль во второй части картины "железный Арни" получил гонорар в 15 миллионов долларов. Дотошные фанаты подсчитали, что Шварценеггер за весь фильм произнес всего 700 слов. Получается, что за каждое слово актер получил 21429 долларов. Таким образом, знаменитая фраза «Hasta la vista, baby» стоила создателям фильма 85716 долларов.

"Изгой". Для фильма Тому Хэнксу пришлось набрать лишний вес, чтобы выглядеть солидным мужчиной средних лет. После того, как отсняли часть материала, съемки приостановили на целый год. Актеру требовалось отрастить бороду, волосы и сбросить вес для съемок на острове.

"Страсти Христовы". Во время съемок игравшего главную роль Джеймса Кэвизела ударила молния. По свидетельствам очевидцев, вокруг актера они в этот момент выдели свечение. Травм Кэвизел от удара не получил.

"Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза". Герой Лиама Нисона Квай-Гон Джинн в этом фильме использует в качестве переговорного устройства… задекорированный бритвенный станок для женщин.

"Рокки". Эта картина, наверно, одна из самых "быстросделанных" в Голливуде. Съемки фильма продолжались меньше месяца — всего 28 дней.

На 82-й церемонии "Оскар" Сандра Буллок стала лауреатом премии в категории "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона". Забавно, что за день до этого события актриса удостоилась премии "Золотая малина" как худшая актриса за картину «Всё о Стиве». Сандра стала первой актрисой, которая взяла "Оскар" и "Малину" за один год.

"Такси". Компания "Мерседес" судилась с создателями фильма из-за фразы, которую произносит один из героев: "Ну что, баварцы, до сих пор на тракторах ездите?" в отношении водителя "Мерседеса". Суд компания выиграла, получив 2 млн долларов в качестве компенсации.

"От заката до рассвета". Картина, как вы, конечно, помните, изобилует сценами убийств. Крови пролито было немало. Но у вампиров она почему-то зеленая… Создатели фильма намеренно предприняли такой ход, чтобы избежать придирок комиссии, присуждающей лентам рейтинги (+12, +16 и т.п.).

"В джазе только девушки". Создатели фильма планировали сделать ленту цветной. Но после отсмотра части материала от этой идеи отказались. Причина — сине-зеленый оттенок, появляющийся вокруг тяжелой косметики мужчин-актеров, исполняющих роли Дафны и Джозефины.