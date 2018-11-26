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Благодаря Хрущеву Назарова получила главную роль 

Рамблер 3 часа назад
Дрессировщица тигров Маргарита Назарова получила всенародную славу после выхода на экран фильма «Полосатый рейс». Идею снять картину с цирковой артисткой подал кинематографистам Никита Хрущев. Первый секретарь ЦК КПСС посетил представление Назаровой вместе с императором Эфиопии, приехавшим в СССР с официальным визитом, оба правителя были восхищены тем, как хрупкая женщина справляется с опасными хищниками. После того как артистка принесла в правительственную ложу тигрят, Хрущев заявил, что про таких женщин нужно снимать кино. Руководство Госкино всерьез отнеслось к высказыванию генсека: Назаровой, до этого снимавшейся только в качестве дублерш, предложили главную роль. В основу комедии «Полосатый рейс» с героиней-дрессировщицей легла реальная история о перевозке медведей для Мурманского цирка. В ленте снялся и супруг Назаровой Константин Константиновский, который поставил все номера с хищными животными в фильме, а также выступил дублером актеров в кадре. Дрессировщик снялся и в самом опасном эпизоде — драке главного героя с тигром. Назарова страховала своего мужа, ведь эти представители семейства кошачьих не умеют драться понарошку. Уникальным номером в картине стала сцена «Водная феерия», в которой Назарова плавает с животными в воде, сейчас повторить этот трюк отваживаются немногие опытные дрессировщики. После выхода в прокат фильм стал самым кассовым, его посмотрели более 45 миллионов зрителей.
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Маргарита Назарова , КПСС , Фильмы , Актеры , Видео
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