Как неслышащий мальчик научился петь

Учитель, музыкант Алексей Бороздин много лет занимался с Федей и мечтал, чтобы мальчик смог пойти в обычную школу. Корреспондент ТАСС побывала на премьере фильма, познакомилась с его создателем и героями — самим подростком, его мамой Юлией и педагогом.

Кино о жизни

Вадим Воронцов — бывший журналист. Примерно семь лет назад вместе с приятелями он создал компанию по производству видеоконтента — корпоративных и презентационных фильмов. Он был в ней и сценаристом, и режиссером, и продюсером, но вскоре понял, что ему этого мало. И, несмотря на отсутствие специального образования, решил заниматься документалистикой. Фильм "Сильная доля" — его первая работа в этом жанре.

В 2015 году Вадим, планируя снимать документальное кино, искал выдающихся людей в Новосибирской области, которые могли бы стать героями ленты. Вариантов было много, но он решил остановиться на работе талантливого музыканта и педагога Алексея Бороздина, работающего с детьми уже больше 50 лет. Сейчас Бороздин занимается с ребятами, которых раньше считали необучаемыми — с умственной отсталостью, аутизмом, слабым слухом. Бороздин творит чудеса: выводит детей на уровень, на котором они могут обучаться, причем в обычной школе, а не в коррекционной.

"Я знал: ему кроме меня никто не поможет"

Когда-то давно, когда Алексей только закончил консерваторию, ему прочили хорошую музыкальную карьеру. Предлагали, как вспоминает Бороздин, уехать в Томск, играть в оркестре на хороших условиях — с зарплатой в 350 рублей и жильем, но он отказался.

"Дело в том, что я видел, как блестящие музыканты — скрипачи, пианисты — с юмором, огнем в груди и блеском в глазах попадали в оркестры: через два года блеск в глазах затухал. Я не захотел такой судьбы и пошел в музыкальную школу в Новосибирский Академгородок — она тогда только открылась", — говорит Бороздин.

Зарплата в школе была маленькая, а Алексей женился, и денег стало не хватать. Тогда он стал давать уроки детям, которые не могли поступить в музыкальную школу — например, не имели музыкального слуха. Со временем эта идея переросла в нечто большее, и музыкант решил открыть свой центр, чтобы помогать детям, за которых не брался больше никто.

"Люди крутили у виска пальцем — известный же музыкант — и вдруг открывает школу. Но мне это было безразлично, ведь я знал: ко мне сейчас придет этот ребенок, а ему кроме меня никто не поможет. И я занимался своим делом", — вспоминает он.

Созданный Центр

Областному центру абилитационной педагогики, созданному Алексеем Бороздиным и его коллегами, недавно исполнилось 15 лет. Непонимание, недоверие и даже насмешки, которые пришлось терпеть первое время, никого не остановили и энтузиазма не убавили.

"Мне часто говорят, что для работы с такими людьми нужно много терпения. Нет, здесь не терпение нужно — любовь и удовольствие от того, что делаешь. Мне было ужасно интересно, как найти дорогу к такому ребенку. И я находил, я помещал его вот сюда, — говорит Алексей Иванович, показывая на область сердца. — Я любил этого ученика, восхищался им, несмотря на то, что он мог кричать и не слушать".

Не слышать, но петь

Феде, главному герою фильма, сейчас 14, он учится в школе вместе с обычными детьми. К Алексею Ивановичу его привели, когда ему было 3,5. Мальчик ничего не слышал и совсем не разговаривал: из-за перенесенного в раннем детстве менингита было повреждено внутреннее ухо — это называется аномалией Мондини.

"Его отличило сразу же то, как спокойно он сидел за пианино. Он был очень послушный, но прорваться в его голову было сложно. Мы кинули на него все силы, впрочем, как и на всех других детей. Это были миллиметровые шажки — его продвижение к нам. Осмысленный взгляд и интерес появились примерно через полгода", — говорит преподаватель.

Позже Феде поставили специальный имплант — без него не работал даже слуховой аппарат, и благодаря постоянным занятиям мальчик смог не только говорить, но и петь. В финальной сцене фильма Федя с мамой едут в машине и слушают музыку. Мама вдруг начинает подпевать, и Федя подключается, поначалу тихо и смущенно, но в процессе раскрываясь и раскрепощаясь. Именно в этом, говорит Воронцов, основная идея фильма — поющий глухой мальчик как символ того, что если не опускать руки, верить в собственные силы и в силы своего ребенка, чудеса случаются.

Мама главного героя — Юлия — к идее фильма о своем ребенке отнеслась хорошо. "Я считаю, что этот фильм может другим родителям помочь двигаться дальше в сложной ситуации. Ситуация, когда в ней постоянно "варишься", может выглядеть патовой, но это не так: какого-то результата все равно можно достичь. Маленькими шажочками можно прийти к большим делам", — считает она. После премьеры Юлия сказала режиссеру, что удивлена тем, насколько много в фильме оказалось Феди, их семейной истории и музыки. "Музыкальный фильм про глухого ребенка получился — очень-очень тронуло", — сказала она, благодаря Вадима за работу.

"То, что нравится — сниматься"

В процессе съемок возникало немало сложностей. "Сьемки фильма — это вообще одна большая такая сложность", — смеется Вадим, но поясняет: когда снимаешь кино, неизвестно, удастся ли собрать интересный материал и станет ли он общей картиной. Первоначальная версия фильма длилась 2,5 часа, но съемочная группа приняла решение оставить только 30 минут, чтобы фильм получился насыщенным эмоциями.

На премьере, после того, как закончились титры и включился свет, Вадим вышел к экрану и предложил задать вопросы. Но беседа началась не сразу — осознать и сформулировать все, что хотелось сказать, было непросто, многие зрители утирали слезы. Первый вопрос задали не режиссеру, а Феде, который вместе с мамой присутствовал в зале — понравилось ли быть актером и было ли интересно видеть себя на сцене. Он засмущался, покрутил в руках микрофон, но через некоторое время, улыбаясь, ответил: "Это то, что нравится — сниматься".

Юлия объяснила, что некоторые вопросы для Феди сложны. "Много ментальных усилий требуется, чтобы составить предложение, как-то его в голове скомпоновать и высказать вслух. А перед этим еще одно большое дело надо сделать — услышать и распознать, что вы говорите. Это не обычный процесс обычного слышащего человека. Может, то, что сейчас есть, это и не какие-то грандиозные успехи, но для нас с Федей они ошеломляющие", — пояснила она.

Этих успехов удалось достичь и за счет установки импланта, и с помощью кропотливой работы педагога, который вместе с матерью радовался каждому шагу. Он продумывал массу упражнений и вариантов для занятия, чтобы у маленького Феди не угас интерес. "Он садится за пианино, но это — всего минута, а дальше мы работаем с альбомами, букварями — все, чтобы ему было интересно. Не будет интересно — я его больше не увижу. По 30 вариантов занятий продумывал, лишь бы ему здесь было хорошо", — вспоминает педагог Алексей Иванович.

Такой подход у музыканта ко всем детям, которые приходят к нему. Он радуется каждому сказанному "О" и "А", но самый важный момент наступает тогда, когда ребенок, спустя долгое время и множество музыкальных занятий, начинает попадать в сильную долю такта, то есть правильно расставлять акценты в ритмическом рисунке мелодии. Именно в этот момент Алексей Иванович понимает, что все получается — еще пару лет работы, и ученик сможет пойти в школу вместе с обычными детьми.