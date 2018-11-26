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Пять ожидаемых премьер этой недели 

Рамблер 11 минут назад
Пять фильмов, которые выходят в прокат в последнюю осеннюю неделю этого года.

"Робин Гуд: Начало"

Режиссер: Отто Батхерст
Еще одно прочтение знаменитой истории об известном разбойнике Робине из Локсли. На этот раз за экранизацию взялся британский режиссер Отто Батхерст. Зрелищные батальные сцены и красивая история любви обещают сделать фильм весьма интересным.
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"Суспирия"

Режиссер: Лука Гуаданьино
Мистический хоррор, стартующий в кинотеатрах на этой неделе, — ремейк одноименного фильма ужасов 1977 года, снятого Дарио Ардженто. Старая история о юной балерине, приехавшей в Германию обучаться мастерству танца, получила новое воплощение. Сюзи стала свидетельницей мистических убийств, происходящих в балетной школе, и решила понять, что же на самом деле происходит в ее стенах. Девушке предстоит снять проклятье, чтобы не стать одной из жертв сверхъестественных сил.
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"Братья Систерс"

Режиссер: Жак Одиар
Вестерн от французского режиссера, автора картин «Дипан» и «Пророк». История о приключениях двух братьев на Диком Западе, которые должны найти и убить одного из золотоискателей, получила серебряного льва на Венецианском фестивале за лучшую режиссерскую работу. Оценить картину зрители смогут уже на этой неделе.
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"Все или ничего"

Режиссер: Дмитрий Суворов
Российская комедия о трех приятелях, которые решают свергнуть начальника в офисе, где они работают. Дело, конечно, хорошее, тем более, что босс обворовывает компанию. Но друзья, решившие выкрасть у него 50 миллионов, чтобы восстановить справедливость, даже не догадываются, что деньги на самом деле принадлежат криминальному авторитету.
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"Эллиот"

Режиссер: Дженнифер Уэсткотт
Рождественская история, которая подарит новогоднее настроение в конце ноября. Семейный анимационный фильм повествует об олене, который мечтает попасть в упряжку Санты. И, кажется, у него есть шанс. Но для того, чтобы осуществить мечту, Эллиоту нужно пройти строгий отбор. И на это у него есть всего три дня.
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Дмитрий Суворов , Жак Одиар , Лука Гуаданьино , Отто Батхерст , Фильмы , Видео
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