Пять ожидаемых премьер этой недели

Пять фильмов, которые выходят в прокат в последнюю осеннюю неделю этого года.

"Робин Гуд: Начало"

Еще одно прочтение знаменитой истории об известном разбойнике Робине из Локсли. На этот раз за экранизацию взялся британский режиссер Отто Батхерст. Зрелищные батальные сцены и красивая история любви обещают сделать фильм весьма интересным.

"Суспирия"

Мистический хоррор, стартующий в кинотеатрах на этой неделе, — ремейк одноименного фильма ужасов 1977 года, снятого Дарио Ардженто. Старая история о юной балерине, приехавшей в Германию обучаться мастерству танца, получила новое воплощение. Сюзи стала свидетельницей мистических убийств, происходящих в балетной школе, и решила понять, что же на самом деле происходит в ее стенах. Девушке предстоит снять проклятье, чтобы не стать одной из жертв сверхъестественных сил.

"Братья Систерс"

Вестерн от французского режиссера, автора картин «Дипан» и «Пророк». История о приключениях двух братьев на Диком Западе, которые должны найти и убить одного из золотоискателей, получила серебряного льва на Венецианском фестивале за лучшую режиссерскую работу. Оценить картину зрители смогут уже на этой неделе.

"Все или ничего"

Российская комедия о трех приятелях, которые решают свергнуть начальника в офисе, где они работают. Дело, конечно, хорошее, тем более, что босс обворовывает компанию. Но друзья, решившие выкрасть у него 50 миллионов, чтобы восстановить справедливость, даже не догадываются, что деньги на самом деле принадлежат криминальному авторитету.

"Эллиот"

Режиссер: Дженнифер Уэсткотт

Рождественская история, которая подарит новогоднее настроение в конце ноября. Семейный анимационный фильм повествует об олене, который мечтает попасть в упряжку Санты. И, кажется, у него есть шанс. Но для того, чтобы осуществить мечту, Эллиоту нужно пройти строгий отбор. И на это у него есть всего три дня.