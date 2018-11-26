Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Кинокритики смешали с грязью новый «Робин Гуд: Начало» 

Киноафиша 4 часа назад
Предыдущий экшн с Тэроном Эджертоном, «Kingsman: Золотое кольцо», критики оценили достаточно прохладно (на Rotten Tomatoes итоговый рейтинг фильма составлял всего 52%), а к новому проекту британской звезды отнеслись еще хуже. «Робин Гуд: Начало», очередная история о происхождении очередного культового персонажа, критики разгромили в пух и прах — судя по оценкам и киноэкспертов, и первых зрителей, новый «Робин Гуд» имеет все шансы стать худшим релизом года.
В России премьера «Робин Гуд: Начало» состоится в этот четверг, 29 ноября, а вот в США фэнтезийный экшн с Тэроном Эджертоном, Джейми Фоксом, Джейми Дорнаном и Беном Мендельсоном зрители оценить уже успели. В итоге кинокритики буквально смешали фильм с грязью (на Rotten Tomatoes его оценка составляет почти рекордно низкие 11%, даже у печально нашумевшей «Лиги справедливости» такого не было). Зрители же громить «Робина Гуда» не стали, но и положительного в нем не нашли — в итоге зрительский рейтинг на том же RT составляет 52%.
Главные претензии к «Робину Гуду» — отсутствие хоть чего-нибудь оригинального: критики отмечают, что все сюжетные повороты вполне предсказуемы, а обязательная любовная линия лишена хоть какой-то романтики. Вдобавок ко всему «Робин Гуд» изобилует грубыми историческими неточностями, на которые критики тоже не смогли закрыть глаза.
Киноафиша: последние новости
Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль снимется в сериале-ремейке фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» «Веном» обошел по сборам «Чудо-женщину» Эдди Редмэйн рассказал о вырезанной сцене из «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда»
Комментарии
Бен Мендельсон , Фильмы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые сошли с ума15
Почему Фурцева хотела запретить «Гусарскую балладу»9
С одного кадра: тест по ролям Андрея Миронова
8 звезд, начинавших карьеру с фильмов для взрослых11
Судьбы актёров, сыгравших в «Человеке-амфибии»6
Видео
02:27
Вышел новый трейлер «Чего хотят мужчины»
Фильмы
01:37
В Сети появился трейлер нового «Короля Льва»
Фильмы
03:00
«Солдат Иван Бровкин» оказался плагиатом
Фильмы
Гурченко с трудом удержалась от романа с Абдуловым
Актеры Фильмы
04:40
Самые мрачные фильма 2018 года
Фильмы Актеры
03:17
Как менялись герои мультика про Простоквашино
Фильмы
08:14
Судьбы актёров, сыгравших в «Человеке-амфибии»
Актеры Фильмы
04:54
Слухи, будоражащие фанатов «Мстителей»
Фильмы
20:08
Реальность и вымысел об эпохе репрессий
Сериалы
04:48
Секреты принцессы из «Холодного сердца»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение