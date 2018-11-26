Кинокритики смешали с грязью новый «Робин Гуд: Начало»

Предыдущий экшн с Тэроном Эджертоном, «Kingsman: Золотое кольцо», критики оценили достаточно прохладно (на Rotten Tomatoes итоговый рейтинг фильма составлял всего 52%), а к новому проекту британской звезды отнеслись еще хуже. «Робин Гуд: Начало», очередная история о происхождении очередного культового персонажа, критики разгромили в пух и прах — судя по оценкам и киноэкспертов, и первых зрителей, новый «Робин Гуд» имеет все шансы стать худшим релизом года.

В России премьера «Робин Гуд: Начало» состоится в этот четверг, 29 ноября, а вот в США фэнтезийный экшн с Тэроном Эджертоном, Джейми Фоксом, Джейми Дорнаном и Беном Мендельсоном зрители оценить уже успели. В итоге кинокритики буквально смешали фильм с грязью (на Rotten Tomatoes его оценка составляет почти рекордно низкие 11%, даже у печально нашумевшей «Лиги справедливости» такого не было). Зрители же громить «Робина Гуда» не стали, но и положительного в нем не нашли — в итоге зрительский рейтинг на том же RT составляет 52%.

Главные претензии к «Робину Гуду» — отсутствие хоть чего-нибудь оригинального: критики отмечают, что все сюжетные повороты вполне предсказуемы, а обязательная любовная линия лишена хоть какой-то романтики. Вдобавок ко всему «Робин Гуд» изобилует грубыми историческими неточностями, на которые критики тоже не смогли закрыть глаза.