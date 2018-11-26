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Слухи, будоражащие фанатов «Мстителей» 

Рамблер 3 часа назад
Очередная часть супергеройской истории про команду Мстителей из кинематографической вселенной Marvel выйдет через несколько месяцев. В мае поклонники персонажей увидят любимцев на киноэкранах, а сейчас самое время узнать кое-какие факты о фильме, просочившиеся в прессу.
1. Есть версия, что команду, которая будет сражаться против Таноса, возглавит Капитан Америка. Это действительно будет неожиданный ход, ведь Капитан Америка в последний раз становился во главе компании довольно давно. И, похоже, что в битве против титана примут участие Железный человек, Чёрная вдова, Халк, Соколиный глаз, Тор и Человек-муравей.
2. Любители комиксов Marvel, похоже не зря рассчитывают на встречу со Скруллами, оборотнями-гуманоидами. Скорее всего, «Мстители-4» без них не обойдутся.
3. Неоднократно мелькали слухи о том, что сюжет новых «Мстителей» будет связан с путешествиями во времени. Этому поспособствовали фотографии, сделанные на съёмочной площадке. На них видно, что декораторы воссоздали на площадке битву из картины «Мстители», вышедшей в 2012 году.
4. В ленте «Мстители: Война бесконечности», которую представили в 2018 году, часть мстителей погибла. Читатели комиксов твёрдо убеждены, что на самом деле герои не погибли, а перенеслись в карманную вселенную Камня Души. Пока нет ясности, будут ли их оттуда доставать авторы новой части.
Ролик расскажет ещё о некоторых фактах о грядущем фильме.
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Фильмы , Видео
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