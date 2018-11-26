Сделано в Корее: 5 сильных фильмов из Страны утренней свежести

Что-что, а пронять до глубины души корейские кинематографисты умеют. Если уж это удается создателям сентиментальных дорам, то что говорить о мастерах большого кино. Вместе с онлайн-кинотеатром Okko подобрали для вас фильмы, которые захватывают с первого же кадра, не отпускают до самого конца и запоминаются надолго.

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«Человек из ниоткуда»

2010 г., режиссер Ли Джон-бом, в ролях: Вон Бин, Ким Сэ-рон , Ким Тхэ-кун, Ким Хи-вон.

Кадр из фильма "Человек из ниоткуда"

Поначалу сюжет немного напоминает «Леона»: таинственный и опасный «аджосси» (так фильм называется в оригинале — это уважительное обращение к мужчине старше по возрасту) опекает маленькую одинокую девочку. Но быстро становится ясно, что похожа только завязка. Девочка попадает в лапы торговцев детьми, и главный герой вступает в схватку с бандой преступников, чтобы ее спасти. Вон Бин имеет черный пояс по тхэквондо и все трюки в картине исполнял сам.

«Служанка»

Кадр из фильма "Служанка"

1930-е годы, Корея оккупирована японцами. Корейская девушка Сук-хи, сговорившись с мошенником, поступает служанкой в дом молодой японки Хидеко, чтобы склонить ту поддаться чарам сообщника — тот рассчитывает жениться на Хидеко ради ее наследства. Но Сук-хи привязывается к Хидеко, и все идет не по плану. Красивый эротический триллер с лихо закрученными сюжетными поворотами собрал целый букет престижных наград.

«Мать»

2009 г., режиссер Пон Джун-хо, в ролях: Ким Хе-джа, Вон Бин, Чин Гу, Юн Дже-мун.

Кадр из фильма "Мать"

28-летнего До-Джуна с отклонениями в развитии обвиняют в убийстве юной девушки, и его пожилая мать сама берется за расследование, чтобы доказать его невиновность. Сильная и проникновенная лента о любви матери, готовой на все, чтобы защитить своего ребенка.

«Поезд в Пусан»

2016 г., режиссер Ён Сан-хо , в ролях: Кон Ю, Ма Дон-сок, Чон Ю-ми, Ким Су-ан, Ким И-сон.

Кадр из фильма "Поезд в Пусан"

Самый кассовый южнокорейский фильм 2016 года. Девочка едет с отцом из Сеула в Пусан, чтобы повидаться с мамой. В это время на страну обрушивается загадочный вирус, превращающий зараженных в кровожадных зомби. У пассажиров поезда есть шанс выжить, но до Пусана еще надо добраться. Мощный, захватывающий боевик, один из лучших представителей жанра, снятых в последние годы.

«Сеть»

2016 г., режиссер Ким Ки Дук, в ролях: Рю Сын-бом, Ли Вон-гын, Ким Ён-мин, Чхве Гви-хва.

Кадр из фильма "Сеть"

Севернокорейский рыбак Нам Чхор-у ловит рыбу в реке, разделяющей Северную и Южную Корею. Однажды лодка ломается, и Нам Чхор-у уносит течением к другому берегу. В Южной Корее его то обвиняют в шпионаже, то угрожают, то пытаются убедить сотрудничать, но единственное, чего хочет Нам Чхор-у — это вернуться домой. Пусть даже там его ждут новые расследования и допросы, теперь уже со стороны северокорейских спецслужб.