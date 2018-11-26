8 лучших фильмов Бернардо Бертолуччи

Сегодня в возрасте 77 лет скончался один из канонических режиссеров в истории кино — итальянец Бернардо Бертолуччи . Buro. составил список из восьми фильмов великого режиссера, которые непременно стоит посмотреть каждому.

«Конформист»

1970

Вторая мировая война — одна из главных исторических травм XX века, которую до сих пор тяжело осмыслить. В «Конформисте» Бертолуччи соотносит травму, которую нанесли война и фашистское захватничество целым нациям, на примере отдельной личности — с психологической травмой от сексуального насилия, пережитого этим же человеком в детстве. Если во времена выхода фильма обществу была ближе трагедия войны, то сегодня более обсуждаемой стала тема сексуального насилия.

Драма Бертолуччи — смесь шпионского романа и тонкой психологии, заключенная в новаторскую по тем временам форму повествования и необычную визуальность, которые в дальнейшем оказали влияние на весь кинематограф. Из-за этого многим зрителям еще труднее понять всю глубину истории аристократа Марчелло, вступившего в фашистскую партию и отправившегося по ее заданию убить своего бывшего преподавателя-антифашиста. Но Бертолуччи никогда не имел привычки рассказывать прямолинейные сюжеты. Как бы там ни было, с точки зрения художественного высказывания и искусства «Конформист» — великое кино.

«Двадцатый век»

1976

Эпического размаха 5-часовая драма в первую очередь привлекает именами исполнителей главных ролей — Жерара Депардье Роберта Де Ниро . Де Ниро играет сына богатых помещиков, который заводит дружбу с внебрачным сыном крестьянки, родившемся в тот же день, что и он, эта роль досталась Депардье. Они вместе взрослеют и параллельно переживают события первой половины XX века, включая Первую мировую войну. Через этих двух героев Бертолуччи показывает классовые различия и их влияние на судьбы людей.

Сам Бертолуччи как-то назвал «Двадцатый век» эпической поэмой, и, пожалуй, это неплохое описание тех эмоций и того послевкусия, который оставляет картина.

«Ускользающая красота»

1996

«Ускользающая красота» — фильм, с которого проще всего начать знакомство с Бертолуччи. Главную роль 19-летней Люси, мечтающей узнать, кто ее настоящий отец, найти свою любовь и получить свой первый сексуальный опыт, сыграла на тот момент совсем юная Лив Тайлер. По сюжету ее героиня после смерти своей матери Сары отправляется на каникулы к ее друзьям в Италию, где и надеется осуществить все задуманное.

По странному совпадению фильмы о юных романтиках, проводящих летние каникулы в Италии в поисках любви, часто получаются поэтичными и трогательными — вспомнить хотя бы о недавнем успехе «Зови меня своим именем». «Ускользающая красота» — эстетское, атмосферное кино, ценное тем ощущением, которое оставляет после себя. Иметь такие ленты в своей синематеке не менее важно и приятно, чем интеллектуальные драмы со сложными персонажами.

«Последнее танго в Париже»

1972

Фильм, и по сей день вызывающий много споров и обсуждений, не все решаются посмотреть из-за статуса «эротического». «Последнее танго» и правда во многом про секс, но ровно на столько же там много и философии Фрэнсиса Бэкона , и психологизма. Главные герои — юная Жанна ( Мария Шнайдер ) и зрелый вдовец Пол (Марлон Брандо) — заводят отношения на особых условиях: они не знают имен друг друга и встречаются только ради секса.

«Последнее танго» славится не только своими эротическими сценами, выверенной визуальностью и скандальным сюжетом, но и тем, что Шнайдер и Брандо были не в восторге от съемок у Бертолуччи и не хотели общаться с режиссером после окончания совместной работы. Тем не менее Брандо получил за свою роль номинацию на «Оскар», а лента — статус классики.

«Мечтатели»

2003

Луи Гаррель и Предпоследний фильм Бертолуччи привлек к нему внимание молодой аудитории, полюбившей свободу и эксцентричность героев этой эротической драмы. Силы впечатлению от картины добавляют и исполнители главных ролей — совершенно магнетические Ева Грин Майкл Питт . Первые двое играют брата и сестру, живущих в парижской квартире своих уехавших куда-то родителей, а Питт —американца, случайно познакомившегося с ними.

Романтика студенческих волнений 1968 года, юные бунтари и множество отсылок к культовым фильмам, книгам и музыке помогли «Мечтателям» завоевать любовь синефилов, а кого-то, наоборот, вдохновили погрузиться в мир кино. Опять же, важную роль сыграла и продуманная визуальная эстетика фильма. Пожалуй, «Мечтатели» — еще один из наиболее легких (в хорошем смысле этого слова) способов начать знакомство с Бертолуччи.

«Последний император»

1987

В основу этой зрелищной исторической драмы легла биография Пу И — последнего императора Китая. Фильм Бертолуччи одновременно рассказывает о буднях Пу И после ареста и его воспоминаниях о том, как он носил сан императора. В «Последнем императоре» показана жизнь Пу И от детства до старости и смерти, и сюжет будет особенно интересен всем, кого захватывает история и эстетика Востока.

«Последний император» — один из самых успешных фильмов Бертолуччи, он получил «Оскар» в девяти номинациях — «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая музыка» и других.

«Костлявая кума»

1962

Дебютный полнометражный фильм Бертолуччи — детективно-философская история, в центре которой убийство проституки в Риме. На допрос вызывают целый ряд подозреваемых, и каждый из них рассказывает о том, что делал в день убийства. Благодаря такому нарративу зритель знакомится с людьми, находящимися на разных ступенях социальной лестницы и сочувствует творящейся в обществе несправедливости.

После выхода «Костлявой кумы» критики назвали Бертолуччи молодым многообещающим талантом, хотя не забыли указать на то, что одним из соавторов сценария был уже признанный на тот момент Пьер Паоло Пазолини , друг Бертолуччи. Впрочем, красота «Кумы» не только в сценарии, но и в естественности всех задействованных актеров, отчего иногда даже забываешь, что смотришь кино.

«Трагедия смешного человека»

1981

Главный герой этой трагикомедии — владелец сыроварни, построивший свой бизнес с нуля благодаря упорству. К несчастью, террористы похищают его сына и требуют заплатить выкуп в миллиард лир — огромные деньги. Отец колеблется: с одной стороны, сын — его плоть и кровь, хоть и не совсем такой, каким хотелось бы его видеть его родителю, а с другой стороны, ситуацией можно воспользоваться во благо бизнеса.

Тема поколенческих различий и препирательств вечна в искусстве, и сейчас не менее актуальна, а потому интересно смотреть, как ее раскрывает Бертолуччи. Конечно же, тут оказываются замешаны любовь, семейные взаимоотношения и ценностные различия. Пожалуй, «Трагедия» — несколько неожиданный фильм для Бертолуччи, его сложно сравнивать с чем-то еще в его фильмографии, но все же он очень в духе режиссера.