Самые популярные ленты Бернардо Бертолуччи

Фото: Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"

Сегодня стало известно, что после продолжительной болезни в Риме скончался 77-летний режиссер Бернардо Бертолуччи . Его профессиональная слава по истине великая. Фильмы, снятые под его руководством не раз были удостоены различных высоких наград, а сам он является обладателем "Оскара" за лучшую режиссуру.

Вспомним фильмы, которые стали культовыми в списке работ Бертолуччи и принесли ему больший успех.

Конформист (1970 год)

Воспоминания доктора, которому фашисты поручили убить его бывшего преподавателя, профессора-антифашиста. Где грань между патриотизмом и фашизмом?

За эту картинку Бернардо Бертолуччи был впервые номинирован на "Оскар".

Последнее танго в Париже (1972 год)

Скандальная лента, которая долгое время была запрещена во многих странах из-за наличия "порнографических" сцен. Фильм рассказывает о романе пожилого мужчины и совсем юной девушки.

Как признавался уже после смерти главной героини сам Бертолуччи, знаменитая сцена с маслом была действительно насилием — актриса не была предупреждена о тонкостях съемки этого фрагмента. Режиссер признался, что хотел увидеть не работу актрисы, а истинную реакцию женщины, что у него и получилось — после завершения работы над фильмом актриса Мария Шнайдер больше не общалась с Бернардо и партнером по фильму Марлоном Брандо.

Фильм получил две номинации на "Оскар".

Последний император (1987 год)

После девяти лет изучения истории Китая, Бертолуччи написал сценарий к фильму "Последний император", который сам и срежиссировал.

Жизнь и смерть китайского императора Пу И, продемонстрированная в фильме, удостоилась 9 «Оскаров» и множества других престижных премий. Эта работа помогла Бертолуччи окончательно закрепиться среди самых известных и лучших режиссеров в мире кинематографа.