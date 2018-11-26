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В Москве открылся 52-й фестиваль японского кино 

Партнерский материал 4 часа назад
Фото: Тануки
На открытии показали фильм с Александром Домогаровым в главной роли.
В начале недели в Цифровом деловом пространстве состоялась торжественная церемония открытия 52-го фестиваля японского кино в Москве. Гостям показали историческую мелодраму «В плену у сакуры» режиссера Масаки Иноуэ, главную мужскую роль в фильме сыграл российский актер Александр Домогаров.
Действие фильма разворачивается во время Русско-японской войны. По сюжету, пленный российский офицер Александр Сорокин (Александр Домогаров) влюбляется в японскую сестру милосердия Юи.
Пресс-служба
Фильм представили участники съемочной группы, в том числе снимавшиеся в фильме российские актеры Родион Галюченко, Александр Домогаров и японская актриса Хана Эбисэ.
Партнером фестиваля в этом году стал бренд японских ресторанов «Тануки», который предоставил еду и напитки для гостей открытия.
Пресс-служба
Перед показом поклонники японского кино продегустировали классические суши с лососем, креветкой, угрем и красной икрой, шашлычки с гребешками, лососем и креветками, а также хиты «Тануки», среди которых роллы «Филадельфия унаги», «Аригато роллл», «Дракон», «Калифорния» и другие.
Пресс-служба
«Уже четырнадцать лет мы знакомим гостей ресторанов «Тануки» с японской гастрономической культурой и за это время стали прочно ассоциироваться с ней. Поэтому для нас большая честь быть партнером 52-го Фестиваля японского кино, особенно в год Японии в России. Благодаря нашему партнерству поклонники японского кинематографа смогут дополнить свои впечатления еще одним — гастрономическим — измерением», — комментирует Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи «Тануки» в России.
Пресс-служба
Комментарии
Родион Галюченко , Александр Сорокин , Фильмы
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