Как менялись герои мультика про Простоквашино

Льву Дурову, Валентине Талызиной, Герои серии мультфильмов «Простоквашино» моментально влюбили в себя зрителей ещё в конце семидесятых годов. Конечно, огромная заслуга в этом принадлежит актёрам, озвучившим персонажей: Олегу Табакову Борису Новикову . В основу мультфильмов легла история о приключениях Дяди Фёдора, кота Матроскина и пса Шарика, которую придумал писатель Эдуард Успенский , и редкий житель нашей страны не видел очаровательные и остроумные мультфильмы. В наше время появилось продолжение истории, хотя не все отнеслись к нему благосклонно. Авторы новых серий помещают героев в сегодняшние реалии, да и сами герои заметно изменились.

1. Дядя Фёдор. Любопытно, но мальчик менялся даже в трёх сериях, вышедших в прошлом веке. И хотя у него заметно менялись черты лица, возраст остаётся прежним. Даже в последних сериях, выпущенных спустя 40 лет после премьеры, Дядя Фёдор — по-прежнему мальчишка.

2. Мама дяди Фёдора. Мама Дяди Фёдора оставалась верна выбранной причёске и крупным очкам, но вот нижнее бельё она, похоже, часто меняла. Иначе сложно объяснить радикальные трансформации её бюста от серии к серии. В новых сериях грудь женщины всё-таки сохраняет постоянный вид, но кто знает, что будет дальше, ведь сейчас пластическая хирургия в моде.

Смотрите видео и узнайте, какие изменения произошли с котом Матроскиным и псом Шариком и как удалось папе Дяди Фёдора сохраниться без изменений.