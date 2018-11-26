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Как менялись герои мультика про Простоквашино 

Рамблер 3 часа назад
Герои серии мультфильмов «Простоквашино» моментально влюбили в себя зрителей ещё в конце семидесятых годов. Конечно, огромная заслуга в этом принадлежит актёрам, озвучившим персонажей: Олегу Табакову, Льву Дурову, Валентине Талызиной, Борису Новикову. В основу мультфильмов легла история о приключениях Дяди Фёдора, кота Матроскина и пса Шарика, которую придумал писатель Эдуард Успенский, и редкий житель нашей страны не видел очаровательные и остроумные мультфильмы. В наше время появилось продолжение истории, хотя не все отнеслись к нему благосклонно. Авторы новых серий помещают героев в сегодняшние реалии, да и сами герои заметно изменились.
1. Дядя Фёдор. Любопытно, но мальчик менялся даже в трёх сериях, вышедших в прошлом веке. И хотя у него заметно менялись черты лица, возраст остаётся прежним. Даже в последних сериях, выпущенных спустя 40 лет после премьеры, Дядя Фёдор — по-прежнему мальчишка.
2. Мама дяди Фёдора. Мама Дяди Фёдора оставалась верна выбранной причёске и крупным очкам, но вот нижнее бельё она, похоже, часто меняла. Иначе сложно объяснить радикальные трансформации её бюста от серии к серии. В новых сериях грудь женщины всё-таки сохраняет постоянный вид, но кто знает, что будет дальше, ведь сейчас пластическая хирургия в моде.
Смотрите видео и узнайте, какие изменения произошли с котом Матроскиным и псом Шариком и как удалось папе Дяди Фёдора сохраниться без изменений.
Комментарии
Лев Дуров , Эдуард Успенский , Валентина Талызина , Борис Новиков , Олег Табаков , Фильмы , Видео
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