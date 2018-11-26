Бондарчук снимет «женскую» версию «Человека-амфибии»

Культовый роман Александра Беляева «Человек-амфибия» снова собираются экранизировать. Над проектом работают студии Аrt Pictures, «Водород» и «Национальная Медиа Группа». А режиссёрское кресло займёт Фёдор Бондарчук

Владимир Коренев. Это уже не первая попытка перенести на экран историю человека, способного жить под водой. Самая знаменитая экранизация вышла в 1962 году, главные роли в ней сыграли Анастасия Вертинская

В 2004 году по мотивам книги сняли сериал «Человек-амфибия. Морской дьявол», а в 2017 году началась работа над ремейком советского фильма для китайского рынка. В «восточной» версии Ихтиандр и Гуттиэре должны поменяться «ролями»: роль Морского дьявола выпадет женщине.

Такой же, «китайский», подход использует мэтр российского кинематографа. В версии Бондарчука действие происходит в начале XX века в Санкт-Петербурге. На корабли в Финском заливе нападает мифический Морской Дьявол, и изобретатель Максим Найдёнов ищет способ обезвредить чудовище. В процессе он знакомится с девушкой с побережья по имени Гала и влюбляется в неё. Но его ждёт неожиданное открытие: загадочная красавица — не та, за кого себя выдаёт.

Съемки очередного «Человека-амфибии» пройдут в Санкт-Петербурге в 2019 году. На экраны картина выйдет в 2020 году.