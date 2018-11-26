Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Бондарчук снимет «женскую» версию «Человека-амфибии» 

Игромания.ру + ещё 3 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия"
Культовый роман Александра Беляева «Человек-амфибия» снова собираются экранизировать. Над проектом работают студии Аrt Pictures, «Водород» и «Национальная Медиа Группа». А режиссёрское кресло займёт Фёдор Бондарчук.
Это уже не первая попытка перенести на экран историю человека, способного жить под водой. Самая знаменитая экранизация вышла в 1962 году, главные роли в ней сыграли Анастасия Вертинская и Владимир Коренев.
В 2004 году по мотивам книги сняли сериал «Человек-амфибия. Морской дьявол», а в 2017 году началась работа над ремейком советского фильма для китайского рынка. В «восточной» версии Ихтиандр и Гуттиэре должны поменяться «ролями»: роль Морского дьявола выпадет женщине.
Такой же, «китайский», подход использует мэтр российского кинематографа. В версии Бондарчука действие происходит в начале XX века в Санкт-Петербурге. На корабли в Финском заливе нападает мифический Морской Дьявол, и изобретатель Максим Найдёнов ищет способ обезвредить чудовище. В процессе он знакомится с девушкой с побережья по имени Гала и влюбляется в неё. Но его ждёт неожиданное открытие: загадочная красавица — не та, за кого себя выдаёт.
Съемки очередного «Человека-амфибии» пройдут в Санкт-Петербурге в 2019 году. На экраны картина выйдет в 2020 году.
Игромания.ру: последние новости
Появился дебютный трейлер новогодней комедии «Жил-был Дэдпул» Второй сезон «Человека будущего» стартует в январе Режиссёр «Мачете» снял фильм для виртуальной реальности с Норманом Ридусом
Комментарии
Анастасия Вертинская , Владимир Коренев , Александр Беляев , Федор Бондарчук , Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые сошли с ума16
С одного кадра: тест по ролям Андрея Миронова
8 звезд, начинавших карьеру с фильмов для взрослых12
Судьбы актёров, сыгравших в «Человеке-амфибии»7
Самые нелепые смерти в кино5
Видео
02:27
Вышел новый трейлер «Чего хотят мужчины»
Фильмы
01:37
В Сети появился трейлер нового «Короля Льва»
Фильмы
03:00
«Солдат Иван Бровкин» оказался плагиатом
Фильмы
Гурченко с трудом удержалась от романа с Абдуловым
Актеры Фильмы
04:40
Самые мрачные фильма 2018 года
Фильмы Актеры
03:17
Как менялись герои мультика про Простоквашино
Фильмы
08:14
Судьбы актёров, сыгравших в «Человеке-амфибии»
Актеры Фильмы
04:54
Слухи, будоражащие фанатов «Мстителей»
Фильмы
20:08
Реальность и вымысел об эпохе репрессий
Сериалы
04:48
Секреты принцессы из «Холодного сердца»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение