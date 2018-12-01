5 фильмов с непредсказуемым финалом

Часто, смотря некоторые фильмы, мы почти с первых кадров понимаем, чем он закончится. Но есть и другие, финалы которых предугадать совершенно невозможно.

“Престиж”

Кадр из фильма "Престиж"

История о друзьях-фокусниках, ставших соперниками и врагами, казалось бы, удивить зрителя чем-то, кроме великолепных иллюзий, вряд ли сможет. Но сюжет поворачивается таким образом, что переворачивает все с ног на голову.

“Другие”

Кадр из фильма "Другие"

Дочь и сын главной героини по имени Грейс страдают необычным заболеванием: они не переносят дневного света. Женщина, ожидая мужа с войны, увозит сына и дочь в особняк на одном из островов Англии. Там Грейс замечает, что слуги, работающие у них в доме, странно себя ведут. Через некоторое время женщина узнает, что прислуга давно умерла и в доме работают призраки. Но не все так просто…

“Иллюзия обмана”

Кадр из фильма "Иллюзия обмана"

Еще одна история об иллюзионистах. Четыре фокусника собираются вместе, чтобы создавать невероятные представления. Эта четверка, которую начинают называть «Всадники апокалипсиса», прямо во время представления грабит банк, а полицейским никак не удается поймать их. Следователь, идущий по их следу, в бешенстве и, кажется, готов положить жизнь, чтобы поймать их. Но постоянно допускает промахи. Сами же «всадники» ведут свою игру, чтобы стать членами легендарного общества иллюзионистов под названием «Око». Кто же стоит за этой игрой?

“Шестое чувство”

Кадр из фильма "Шестое чувство"

Детский психиатр Малкольм Кроу живет обычной жизнью до тех пор, пока судьба не сводит его со странным мальчиком, который видит призраков. Ему никто не верит, но Малкольм изо всех сил старается помочь ребенку. Однако, его помощь оборачивается невероятным откровением для самого Кроу…Это сейчас мы все уже знаем, как повернется сюжет. Но когда смотрели фильм впервые, согласитесь, такой развязки не ожидали.

“Тайное окно”

Кадр из фильма "Тайное окно"

В жизни писателя Морта Рейни было все: успешная карьера, жена, счастье. Но в одночасье все рушится. Жена ушла к другому, а для нового романа Морт никак не может придумать сюжет. В один из таких далеко не прекрасных дней в жизни Морта появляется странный человек в чёрной шляпе, наывающий себя Кокни Шутером. Он обвиняет писателя в плагиате, утверждая, что тот украл сюжет одного из его рассказов.

Морти пытается вспомнить, действительно ли он мог взять за основу своего произведения чужую идею. Поиск фактов приводит Рейни к удивительным открытиям…