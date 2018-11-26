Почему Фурцева хотела запретить «Гусарскую балладу»

Сейчас этот фильм считается классикой отечественного кинематографа, но его могло не быть, если бы не счастливый случай.

Молодой режиссер Эльдар Рязанов задумал снять фильм по пьесе Александра Гладкова "Давным-давно", в которой сочеталось, на первый взгляд, несочетаемое — водевиль и героическая комедия. Руководство киностудии с сомнением отнеслось к идее, посчитав слишком легковесной. Сомнения также вызвала и кандидатура Игоря Ильинского, которого Рязанов видел в роли Кутузова. Сам актер был уверен, что роль ему не подходит, но режиссер убедил его отыграть в зимних сценах, пока не растаял снег. Параллельно он снимал пробы разных актеров, но окончательного решения не принимал. А когда наступила весна и натура ушла, Рязанов поставил "Мосфильм" перед фактом — оставшиеся эпизоды нужно было снимать уже с Ильинским.

Кадр из фильма "Гусарская баллада"

Когда лента была готова и передана "Мосфильму", Екатерина Фурцева , которая в то время была министром культуры, лично приехала на студию и раскритиковала работу режиссера. По ее мнению, он оклеветал великого полководца, сняв в его роли Игоря Ильинского. Фурцева считала, что все сцены, где появляется Кутузов, нужно снять заново с другим актером. И конечно, за десять дней до 150-летия Бородинской битвы успеть было невозможно. Тогда казалось, что фильм больше никто и никогда не увидит.