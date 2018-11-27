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Во время натурных съемок Стеблова забыли на болоте 

Рамблер 2 часа назад
Курьезные случаи на съемочной площадке — явление довольно частое, многие актеры с радостью вспомнят несколько веселых ситуаций, в которых они оказывались во время съемок. Но казус, приключившийся с Евгением Стебловым в Эстонии, где снималась третья часть «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона», заставил его изрядно понервничать. Как-то раз съемочная группа забыла актера в чистом поле. Стеблов совмещал съемки в «Собаке Баскервилей» с ролями в московском театре, и порой приезжал на площадку без ночевки, режиссер и киноработники учитывали график актера. Но однажды со Стебловым случилось неприятное происшествие. В тот день снимали натурные сцены в поле, все очень торопились и старались как можно быстрей закончить процесс, чтобы Евгений Юрьевич смог успеть на поезд. Эпизоды с проездом брички и побег собаки доктора Мортимера удалось снять с первых дублей. Довольные своей работой все начали собираться назад, в этот момент Стеблов на минуту оторвался от группы, решив обозреть окрестности. Но когда артист оглянулся, то понял, что остался в полном одиночестве посреди болота без вещей и денег — коллеги уехали без него. Осознав свое непростое положение, а уже наступали сумерки, актер впал в отчаяние. Однако артисту не пришлось ночевать в лесу, заметив пропажу, одна из машин вернулась за Стебловым, и актер все-таки успел на поезд в Москву.
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Евгений Стеблов , Фильмы , Актеры , Видео
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