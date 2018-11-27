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11 фильмов, которые стоит посмотреть в декабре 

Ридус 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Воспитательница"
В предновогоднем месяце на экранах выйдет много зрелищных фильмов с завораживающими мирами и сказочными сюжетами. Скучно точно не будет!

«Хроники хищных городов»

(Новая Зеландия, США, реж. Кристиан Риверс, продюсер Питер Джексон)
Когда: 6 декабря
Жанр: эпическая сага, фэнтези
Для кого: всем любителям невероятных фильмов Питера Джексона
После аппокалипсиса мир сильно изменился. Города стали передвижными, и огромные мегаполисы поглощают маленькие города для обогащения и выживания. Самым могущественным и опасным среди них является Лондон. Хищные схватки схожие с джунглями продолжаются долгие годы, пока однажды молодая девушка Эстер Шоу (Гера Хилмарсдоттир) не встречает подростка Тома (Роберт Шиэн). Вместе они бросают вызов несправедливой системе и ввязываются в водоворот опасных приключений.

«Идеальная западня»

(США, реж. Джордж Рэтлифф)
Когда: 6 декабря
Жанр: триллер
Для кого: любителям остосюжетных историй, фанатам Аарона Пола и Эмили Ратаковски
Молодая пара Кесси (Эмили Ратаковски) и Брайан (Аарон Пол) дошли до крайней точки кризиса в своих отношениях. Чтобы вернуть чувства они решают устроить небольшой романтический отдых в солнечной Италии. И вот они приезжают в уютный красивый дом и пытаются просто жить и наслаждаться друг другом. Но однажды Кесси отправляется на пробежку и знакомится с местным жителем — добродушным и приветливым итальянцем Федерико (Риккардо Скамарчо). Она представляет его Брайану, и с того дня Федерико начинает навязывать им свою дружбу. Брайан не доверяет незнакомцу. И причина не только в сильной ревности: их новый друг ведет себя очень странно и похоже совсем не тот, за кого себя выдает.

«Щелкунчик и четыре королевства»

(США, реж. Лассе Халльстрём, Джо Джонстон)
Когда: 8 декабря
Жанр: фэнтези, приключения
Для кого: всем любитеям сказок Диснея, для семейного просмотра
На Рождество Клара (Маккензи Фой) получает в подарок золотой ключик. Но не обычный — а тот, что приведет ее в сказочный мир Четырех Королевств. Тогда девочка узнает тайну о своей матери: она была великой изобретательницей и создала чудесный мир, в котором правила. Теперь, когда ее нет, Клару провозглашают принцессой. Но ее счастье не длится долго — злобная правительница одного из Королевств замышляет развязать войну.

«Аквамен»

(Австралия, США, реж. Джеймс Ван)
Когда: 13 декабря
Жанр: фэнтези, боевик, приключения
Для кого: фанатам супергероев DC Comics и Джейсона Момоа, любителям фильмов о битве за престол
Сын смотрителя маяка и королевы Атлантиды, Артур Карри (Джейсон Момоа) родился со сверхспособностями: он умеет дышать под водой и разговаривать с морскими обитателями. Став взрослым, он узнает, что у него есть сводный брат — правитель подводного царства, который хочет развязать войну с надводным миром. Несмотря на то, что мать завещала Артуру править, он не стремится стать королем. Его единственная цель — спасти мир от войны, которая может выйти на поверхность и «обрушить на сушу ярость семи морей».

«Человек-паук:через вселенные»

(США, реж. Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман)
Когда: 13 декабря
Жанр: анимационный фильм, фантастика, приключения
Для кого: фанатам историй о Человеке — пауке
Темнокожий подросток Майлз Моралез обнаруживает у себя сверхспособности Человека-паука. Какое-то время он живет двойной жизнью и не подозревает, что не единственный в своем роде. Но однажды несколько параллельных вселенных пересекаются, и шесть разных людей — пауков встречаются в измерении Майлза: Питер Паркер — Человек-паук, Гвен Стейси — Женщина — паук, Питер Паркер — Человек-паук Нуар, Пенни Паркер— SP//DR и Питер Поркер — Свин-паук. Пока они думают над тем, как вернуться в свои вселенные, у них появляется общий враг. И для борьбы с ним придется объединить свои силы.

«Бамблби» (США, реж. Трэвис Найт)

Когда: 20 декабря
Жанр: фантастика, боевик, приключения, спин-офф серии фильмов о Трансформерах
Для кого: фанатам «Транформеров»
Восемнадцатилетняя девушка Чарли находит на автомобильной свалке полуразваленный желтый «Фольксваген Жук». Она забирает его, чтобы починить и обнаруживает, что это — не простой автомобиль, а скрывающийся от преследований инопланетный робот — транформер Бамблби. С этого дня начинается дружба между Чарли и Би. Однажды в лесу они находят послание Оптимуса Прайма о том, что на планете трансформеров идет война и Земле угрожает опасность.

«Воспитательница» (США, реж. Сара Коланджело)

Когда: 20 декабря
Жанр: драма
Для кого: любителям интеллектуальных фильмов и историй о вундеркиндах
Лиза (Мэгги Джилленхол) работает воспитательницей в детском саду. Однажды она обнаруживает в одном их своих воспитанников редкий поэтический дар. Но родители ребенка решили вырастить из него бизнесмена, и слышать ничего не хотят о поэзии. Тогда Лиза, одержимая своей идеей сделать из него великого поэта, решается на отчаянный шаг и похищает «маленького Моцарта».

«Гринч»

(США, Китай, реж. Ярроу Чейни, Скотт Моужер)
Когда: 27 декабря
Жанр: мультфильм, комедия
Для кого: для семейного просмотра, фанатам «Гадкий Я»
Гринч (Бенедикт Камбербэтч) — зеленый ворчливый монстрик, живущий со своим псом Максом в уединенной пещере. В предверии Рождества жители соседского города начинают активно готовиться к празднику, что ужасно раздражает угрюмого Гринча. Тогда он собирается пойти в город, чтобы испортить веселое Рождество.
«Т-34»
(Россия, реж. Алексей Сидоров)
Когда: 27 декабря
Жанр: военная драма, боевик
Для кого: любителям фильмов о героях Второй Мировой Войны
1941 год. Младший лейтенант Ивушкин (Александр Петров) и механик-водитель Василёнок (Виктор Добронравов) вместе с другими танкистами попадают в плен. Подбитые танки также забирают, чтобы использовать в немецких военных учениях как мишени. Ивушкину дают шанс на выживание при условии, что он выполнит задание: подготовить русских пленных танкистов и выведет на полигон на Т-34 против немецких танков. Ивушкин соглашается на это предложение, обдумывая как использовать это для побега.

«Три богатыря и наследница престола»

(Россия, реж. Константин Бронзит)
Когда: 27 декабря
Жанр: мультфильм, комедия
Для кого: для семейного просмотра, любителям комедийных мультфильмов о былинных богатырях («Алеша Попович и Тугарин Змей» и другие)
Племянница князя Киевского -Забава — единственная наследница престола, но живет она в далеком Царьграде. Предчувствуя свою скорую кончину, князь отправляет за ней трех богатырей: Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Но в Царьграде правит злой Василевс, и доставить наследницу будет не так-то просто.

«Девочка» (Бельгия, реж. Лукас Донт)

Когда: 20 декабря
Жанр: драма, фильм — призер Каннского кинофестиваля
Для кого: всем, кому интересны фильмы о проблемах с которыми сталкиваются люди нетрадиционной ориентации
Ларе (Виктор Полстер) пятнадцать лет. Она чувствует себя девочкой, которая по ошибке родилась мальчиком. Больше всего на свете она мечтает сделать операцию по смене пола и стать балериной, поэтому Лара усиленно тренируется в танцевальной школе и готовиться к сложной операции. Она терпеливо выносит гормональную терапию, изнурительный ежедневный график и окружение подростков, которые не в состоянии понять и принять ее.
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Джо Джонстон , Виктор Добронравов , Бенедикт Камбербэтч , Алексей Сидоров , Константин Бронзит , Аарон Пол , Джордж Рэтлифф , Джейсон Момоа , Гера Хилмарсдоттир , Джеймс Ван , Александр Петров , Риккардо Скамарчо , Питер Джексон , Роберт Шиэн , Фильмы
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