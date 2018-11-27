Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Тест: на какую советскую звезду вы похожи
Тест: на какую советскую звезду вы похожи
Билеты в кино
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Бондарчук переснимет «Человека-амфибию» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия"
Знаменитый роман Александра Беляева «Человек-амфибия» получит новое прочтение.
Ремейк одноименного фильма собираются сделать кинокомпании «Водород», «Art Pictures Studio» и «Национальная медиа группа». Режиссером проекта станет Федор Бондарчук, а автором сценария — Олег Маловичко. Знаменитая история любви зазвучит по-новому.
Действие новой картины развернется в Петербурге XX века, а главную роль исполнит женщина. Известно, что в авторы фильма планируют использовать много компьютерной графики, а также проведут масштабные подводные съемки. Подробности сюжета не разглашаются, не называются пока и исполнители главных ролей.
Работать над визуальными эффектами будет команда студии «Main Road Post», принимавшая участие в создании фильмов «Притяжение» и «Сталинград».
К работе над фильмом планирую приступить осенью 2019 года, на экраны картина выйдет в 2020 году.
Олег Маловичко , Александр Беляев , Федор Бондарчук , Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые сошли с ума18
8 звезд, начинавших карьеру с фильмов для взрослых12
Тест: на какую советскую звезду вы похожи
Самые нелепые смерти в кино5
С одного кадра: тест по ролям Андрея Миронова
Видео
02:27
Вышел новый трейлер «Чего хотят мужчины»
Фильмы
01:37
В Сети появился трейлер нового «Короля Льва»
Фильмы
03:00
«Солдат Иван Бровкин» оказался плагиатом
Фильмы
Гурченко с трудом удержалась от романа с Абдуловым
Актеры Фильмы
04:40
Самые мрачные фильма 2018 года
Фильмы Актеры
03:17
Как менялись герои мультика про Простоквашино
Фильмы
08:14
Судьбы актёров, сыгравших в «Человеке-амфибии»
Актеры Фильмы
04:54
Слухи, будоражащие фанатов «Мстителей»
Фильмы
20:08
Реальность и вымысел об эпохе репрессий
Сериалы
04:48
Секреты принцессы из «Холодного сердца»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение