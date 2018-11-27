Бондарчук переснимет «Человека-амфибию»

Ремейк одноименного фильма собираются сделать кинокомпании «Водород», «Art Pictures Studio» и «Национальная медиа группа». Режиссером проекта станет Федор Бондарчук , а автором сценария — Олег Маловичко . Знаменитая история любви зазвучит по-новому.

Действие новой картины развернется в Петербурге XX века, а главную роль исполнит женщина. Известно, что в авторы фильма планируют использовать много компьютерной графики, а также проведут масштабные подводные съемки. Подробности сюжета не разглашаются, не называются пока и исполнители главных ролей.

Работать над визуальными эффектами будет команда студии «Main Road Post», принимавшая участие в создании фильмов «Притяжение» и «Сталинград».

К работе над фильмом планирую приступить осенью 2019 года, на экраны картина выйдет в 2020 году.