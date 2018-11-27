«Военно-полевой роман» Тодоровский взял из жизни 

В 1983 году режиссёр Пётр Тодоровский снял драму «Военно-полевой роман». В фильме он рассказал историю из своей жизни. В апреле 1943 года 17-летний Пётр ушёл на фронт. Там он познакомился с красивой девушкой, но её сердце принадлежало другому. Спустя несколько лет Тодоровский увидел её в центре Москвы, однако выглядела бывшая смелая фронтовичка неважно: в поношенном ватнике она продавала пирожки. Это воспоминание и стало основой сюжета «Военно-полевого романа». Но между жизнью и кино было одной важное отличие: сам Тодоровский к бывшей соратнице подойти так и не осмелился, а вот герой фильма сумел найти в себе силы и возобновить знакомство, что и вылилось в драму.
Когда лента была готова, Тодоровский представило её киночиновникам, но тем фильм не пришёлся по вкусу. Цензоры моментально нашли в истории массу политических намёков, так что режиссёру пришлось корректировать картину. А вот зрители и коллеги фильм оценили: «Военно-полевой роман» был показан на Берлинском кинофестивале, где Инна Чурикова, исполнительница одной из главных ролей, получила приз, а в 1985 году картина номинировалась на «Оскар».