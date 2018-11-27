«Аквамен» вызвал смешанные эмоции

Премьера второй части картины «Аквамен» от киновселенной DC Comics выйдет на широкие экраны только 14 декабря, однако представители СМИ уже стали зрителями и теперь делятся впечатлениями.

Фанаты комиксов, ожидающие премьеру, после трейлера всеми возможными способами восхищались лентой. Первая часть тоже многим пришлась по душе. Особенно поклонники отмечают спецэффекты, яркость фильма, которая обычно несвойственна мрачным историям DC, веселый нрав и игру главного героя. Джейсон Момоа стал известен широкой публике благодаря участию в культовом проекте современности — сериале «Игра престолов». Однако поклонники «Аквамена» убеждены, что именно роль в этом фильме стала лучшей у актера.

Что же касается отзывов тех, кто уже посмотрел вторую часть, то они не такие однозначные — да, большинство отмечает хорошую графику и эффекты, однако некоторые подчеркивают, что этот фильм так же плох, как и хорош, что есть сцены, которые откровенно не очень качественно подготовлены и сняты.

Не смотря на все это, общим настроением среди критиков осталось то, что фильм, пусть и вышел противоречивым, но внимания он заслуживает. Многие даже при всем этом назвали его одним из лучших среди проектов DC.