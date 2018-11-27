Шикарные фильмы, которые второй раз не посмотришь

Некоторые фильмы мы без устали пересматриваем, хотя может не только процитировать все реплики, но даже изобразить позы и взгляды персонажей. Но есть и отличные фильмы, которые по-настоящему захватили при просмотре, но вот снова включать их почему-то не хочется.

1. «Макбет» (2015). Фильм снял австралийский режиссёр Джастин Курзель и большинство зрителей и критиков сошлись во мнении, что лента достоверна с исторической точки зрения. Леди Макбет сыграла француженка Марион Котийяр, самого Макбета доверили изобразить Майклу Фассбендеру . Мрачная картина наполнена насилием, жестокость которого подчёркнута спецэффектами. Во время просмотра возникает настолько тяжёлое психологическое напряжение, что возвращаться к нему не хочется.

2. «Реквием по мечте» (2000). Драма Даррена Аронофски в начале века стала откровением и заслужила признание. У ленты множество наград и отличные рейтинги. Истории четырех американцев связаны с наркотиками, и зритель будто проникает в жизни персонажей. Картина выглядит немыслимо депрессивной и не оставляет шанса на надежду. Усиливают ощущение особые приёмы съёмки и пронизывающая насквозь музыка. Немного находится смельчаков, которые хотят снова испытать те же чувства и пересматривают «Реквием по мечте».

В ролике рассказ ещё о нескольких хороших картинах не для повторного просмотра.