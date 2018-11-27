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Шикарные фильмы, которые второй раз не посмотришь 

Рамблер 45 минут назад
Некоторые фильмы мы без устали пересматриваем, хотя может не только процитировать все реплики, но даже изобразить позы и взгляды персонажей. Но есть и отличные фильмы, которые по-настоящему захватили при просмотре, но вот снова включать их почему-то не хочется.
1. «Макбет» (2015). Фильм снял австралийский режиссёр Джастин Курзель и большинство зрителей и критиков сошлись во мнении, что лента достоверна с исторической точки зрения. Леди Макбет сыграла француженка Марион Котийяр, самого Макбета доверили изобразить Майклу Фассбендеру. Мрачная картина наполнена насилием, жестокость которого подчёркнута спецэффектами. Во время просмотра возникает настолько тяжёлое психологическое напряжение, что возвращаться к нему не хочется.
2. «Реквием по мечте» (2000). Драма Даррена Аронофски в начале века стала откровением и заслужила признание. У ленты множество наград и отличные рейтинги. Истории четырех американцев связаны с наркотиками, и зритель будто проникает в жизни персонажей. Картина выглядит немыслимо депрессивной и не оставляет шанса на надежду. Усиливают ощущение особые приёмы съёмки и пронизывающая насквозь музыка. Немного находится смельчаков, которые хотят снова испытать те же чувства и пересматривают «Реквием по мечте».
В ролике рассказ ещё о нескольких хороших картинах не для повторного просмотра.
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Майкл Фассбендер , Фильмы , Видео
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