Секреты фильма «Место встречи изменить нельзя»

Знаменитый фильм, снятый по произведению братьев Вайнеров «Эра милосердия», до сих пор — один из любимых у зрителей. Но есть в этой картине свои секреты, о которых вы, скорее всего, не знаете.

Высоцкий закрепил за собой роль Жеглова

Говорят, знаменитый актер после прочтения романа «Эра милосердия» сам пришел к его авторам с заявлением, что он непременно должен играть Жеглова. Высоцкий был уверен, что по произведению снимут фильм и заявил братьям Вайнерам, что лучше него этого героя никто не сыграет.

Разумеется, когда началась подготовка к съемкам, авторы вспомнили этот разговор. Высоцкий получил роль Жеглова. Хотя в романе этот герой гораздо моложе: ему 25 лет.

Режиссер использовал материалы реальных уголовных дел

Например, рассказ Жеглова Шарапову об убийстве и инсценировке бандитского нападения, случившийся в его практике, на самом деле имел место в Москве.

Знаменитый эпизод с Манькой Облигацией появился случайно

Лариса Удовиченко рассказывала, что вопрос «Как пишется: Облигация или Аблигация» она задала просто потому, что на самом деле не знала, как правильно написать это слово. Высоцкий не растерялся, поддержав реплику. Дубль переснимать не стали, оставив его в фильме. А фраза со временем стала крылатой.

Высоцкий подменял Станислава Говорухина на съемках

Иногда Говорухину приходилось отсутствовать на съемках, тогда режиссерское кресло по его просьбе занимал Высоцкий. Именно под его руководством снимались эпизоды с арестом Кирпича в исполнении Станислава Садальского, допросом Груздева и сцена со Светланой Светличной. Именно Высоцкий придумал поместить на дверцу служебного помещения магазина, в который заманили банду Горбатого, фотографию Вари, чтобы на нее обратил внимание Шарапов.

У «Места встречи…» могло быть продолжение

Высоцкий очень хотел продолжить историю о Жеглове и Шарапове и даже сам написал сценарий будущей картины. Говорухин рассматривал возможность снять продолжение, но после смерти Высоцкого от этой идеи отказался. Без Высоцкого, по мнению режиссера, это не имело смысла.

В фильме должно было быть больше серий

История о поимке банды «Черная кошка» должна была состоять из семи эпизодов. По требованию руководства Говорухину пришлось вырезать большое количество сцен, чтобы уместить материал в пять серий. Так, первоначально, зрители должны были узнать о том, как Шарапов воевал и что связывало его с Левченко, который потом примкнул к бандитам. Увы, эти цены пришлось из фильма убрать.

Вырезанный материал в итоге был утерян.