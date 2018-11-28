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Дочь Друбич спасла ее на съемках «Десяти негритят» 

Рамблер 4 часа назад
Сцены убийств в детективе «Десять негритят» оказались самыми опасными — во время их съемок чудом удалось избежать трагедий. Актеров Анатолия Ромашина и Александра Кайдановского заменили дублеры, именно их зритель видит в кадре, плавающих у берега. Оба водолаза подверглись серьезной опасности: морской прибой бросал их тела на камни с такой силой, что один неудачный удар мог обернуться печальным исходом. Дублер, сыгравший смерть доктора Армстронга, сильно поранил лицо, но стойко довел сцену до конца, не подав вида. Незавидная участь могла постигнуть и второго дублера, который изобразил гибель капитана Ломбарда. Мощная волна отбросила его на скалу, картина эта выглядела довольно устрашающе, и Говорухин, испугавшись за жизнь мужчины, поспешил поскорее закончить съемки. Татьяна Друбич, чья героиня по сценарию должна покончить с собой, тоже едва не пострадала при съемках рокового эпизода. Для безопасности актрисы на ней закрепили парашютные тросы, но на репетиции сцены повешения Друбич внезапно начала задыхаться. Это заметила маленькая дочь актрисы, она же и сообщила окружающим, что с ее мамой происходит что-то неладное. В итоге Татьяну Друбич подменили дублершей, чьи ноги мы видим в финальных кадрах фильма.
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Анатолий Ромашин , Александр Кайдановский , Татьяна Друбич , Фильмы , Актеры , Видео
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