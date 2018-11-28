8 лучших комедий о Диком Западе

Совсем недавно на Netflix вышел комедийный альманах братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса", а уже через два дня в широкий прокат выйдет вестерн и вновь комедийный "Братья Систерс" от режиссёра Жака Одиара . В честь этого мы решили вспомнить ещё восемь фильмов о Диком Западе, которые променяли брутальность и жестокость на порцию здорового юмора.

"Сверкающие седла"

Классика пародии и один из лучших фильмов великого Мэла Брукса . Язвительная и в то же время добрая и очаровательная насмешка над штампами классических вестернов, обёрнутая в абсурдную историю о городе, через который хотят провести железную дорогу. А для этого посылают туда в качестве шерифа вчерашнего чернокожего раба, вызывая, понятное дело, лютое негодование жителей (на это, собственно, и был расчёт).

Но кто же знал, что в тюремной камере шериф встретит самого быстрого стрелка на Диком Западе (его играет великий Джин Уайлдер ), настолько быстрого, что даже кинокамера не способна уследить за его движениями. Вместе этому нелепому дуэту суждено остановить козни злодеев в череде изобретательных и безумно смешных сцен. А уж финалу "Сверкающих сёдел" с его эффектным разрушением (буквально!) четвёртой стены позавидовали бы даже "Монти Пайтон".

"Три амигос!"

Три актёра немых комедий про Дикий Запад принимают приглашение от некой мексиканской деревушки как они думают, их просят выступить там для публики. Но по приезде они подвергаются атаке опасного разбойника и вскоре понимают, что их позвали люди, не разделяющие реальность и вымысел и взаправду верящие в их "ковбойские" экранные способности. Теперь им придётся вспомнить свои лучшие трюки и научиться применять их на практике иначе домой можно и не вернуться.

Джон Лэндис , некогда амбициозный режиссёр, снявший подряд две ленты из нетленной классики, "Братья Блюз" и "Американский оборотень в Лондоне", после трагедии на съёмках "Сумеречной зоны" начал резко сдавать позиции и вскоре превратился в серого голливудского ремесленника, снимавшего сиквелы чужих фильмов и средненькие комедии со Сталлоне. "Три амигос!" в этом контексте некий отголосок былого величия Лэндиса, фильм пускай и не такой яркий, как "Братья Блюз", но всё ещё не растерявший острый ум его создателя.

"Мэверик"

Режиссёр "Смертельных оружий" и классического "Супермена" Ричард Доннер после окончания работы над третьей частью своей бадди-муви франшизы решил сменить пыльный Лос-Анджелес на ещё более пыльный Дикий Запад. Он снял ремейк сериала 1957 года о Мэверике обаятельном картёжнике, который пытается заработать себе состояние игрой в покер. В оригинальном шоу Мэвериков было несколько, у Доннера он остался один (ну почти) на его роль он, конечно, взял свою постоянную звезду Мэла Гибсона

В целом "Мэверика" с некоторыми оговорками можно назвать идейным продолжателем "Смертельного оружия", лишь слегка сменившего сеттинг. Здесь всё так же много диалогового юмора, построенного на отношениях ярких персонажей, а в центре стоит увлекательное авантюрное приключение. Что уж говорить, тут даже есть очень смешная прямая отсылка к "Смертельному оружию" в одном из эпизодов банк, в котором находится Мэверик, грабит бандит с лицом Дэнни Гловера . Герои Гловера и Гибсона долго смотрят друг на друга, не понимая, где они могли друг друга видеть, а на выходе из банка грабитель произносит культовое: "Я слишком стар для этого дерьма".

"Ранго"

Закончив с "Пиратами Карибского моря", режиссёр Гор Вербински ударился в эксперименты и снял свой первый анимационный фильм. Вышло милое и в то же время удивительно мрачное для детского произведения кино (впрочем, насчёт его "детскости" уверенным быть не стоит, учитывая отсылки к "Страху и ненависти в Лас-Вегасе") о домашнем хамелеоне с голосом и моторикой Джонни Деппа, случайно ставшем шерифом маленького городка на современном Диком Западе.

Вербински очень интересно обращается с классическим сеттингом вестерна, помещая его как бы на пересечении времён (пока у зверей вовсю идёт Дикий Запад, у людей-то вполне современность) и сводя все архетипы к аллюзиям на определённых животных. При этом он, опираясь на целый пласт предшественников и делая отсылки к картинам от "Однажды на Диком Западе" Леоне до "Быстрого и мёртвого" Рейми, строит собственную занятную историю, которой придаёт особый колорит её особенное визуальное решение.

"Шанхайский полдень"

Идея объединить кунг-фу боевики с Джеки Чаном и жанр вестерна сама по себе звучит интересно, и, кажется, откровенно "запороть" её в принципе невозможно. Хотя, наверное, этот симбиоз можно было провести и немного потоньше, чем это сделал "Шанхайский полдень", и немного больше времени уделить собственно способностям Джеки Чана, которые американские кинематографисты так и не научились показывать в должной мере (потому что не смогли понять, что трюки лучше выглядят, когда сняты без склеек). Но и без этого "Шанхайский полдень" вышел весьма забавной комедией и, пожалуй, лучшим американским бадди-муви с Чаном после отличного "Часа пик".

"Кошка Балу"

Отражая усталость зрителей от вестернов, в середине 60-х режиссёр Эллиот Сильверштейн снимает эксцентричную комедию "Кошка Балу" о том, как молодая учительница (Джейн Фонда) приезжает на Дикий Запад и, столкнувшись с убийством собственного отца, сама подаётся в бандиты. Фильм берёт основные мотивы жанра, в том числе постоянный сюжет о мести, и добавляет в каждый его элемент нотки изящной и уважительной иронии.

Особенно это чувствуется в образе Ли Марвина , одной из ярчайших звёзд классических вестернов, который тут играет пародию на самого себя. Причём играет настолько уморительно, что актёр даже получил за эту роль единственный в своей карьере "Оскар".

"Меня зовут Никто"

Когда зрители в США устали от "самого американского жанра", вестерн ушёл в Италию. Там он, преобразившись в так называемый спагетти-вестерн, прошёл примерно тот же путь, что и на родине, от серьёзных классических картин до переосмысления и деконструкции (привет, Серджио Леоне) и, наконец, постмодернистской насмешки.

Самым ярким примером последнего стала комедия "Меня зовут Никто" о стареющем стрелке Джоне Борегаре его играет ветеран вестернов Генри Фонда, который хочет просто уехать в Европу и наконец забыть о временах дуэлей и салунов. Но не тут-то было: из ниоткуда появляется его преданный фанат, называющий себя Никто, который не желает видеть отъезд своего героя и потому натравливает на него огромную дикую банду.

"На Запад" (Бастер Китон)

Закончим классикой немой комедии от самого изобретательного клоуна раннего кинематографа. Вечно хмурый герой Бастера Китона человек вне времени и пространства, и потому неудивительно, что, отправившись из родного современного города на заработки, он может внезапно очутиться в мире Дикого Запада. Точнее, в случае с Китоном не такого уж и дикого жизнь ковбоев комик показывает на удивление приземлённо и даже реалистично.

Здесь нет никаких постоянных дуэлей и невероятных героев, большую часть времени Бастер вместе с другими ковбоями пасёт коров, собирает яйца и делает прочую бытовую работу. Хотя, конечно, и тут не обошлось без "Великого ограбления поезда", за которым следует уморительное столкновение двух эпох. Тема, в общем-то, для вестерна постоянная, но ещё никто не решал её так, как это делает Китон.