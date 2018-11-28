Диснеевские принцессы, которые учат плохому

Очаровательных принцесс из мультиков студии «Дисней» обожают юные зрительницы. Между тем, иногда принцессы подают малышкам дурные примеры, следовать которым вряд ли стоит.

1. Ариэль из мультфильма «Русалочка» (1989). Ариэль всегда тянулась к миру людей, даже в принца она влюбилась, не успев переброситься с ним парой слов. Ради возлюбленного Ариэль готова была бросить всё, включая саму себя, ведь она сменила голос на ноги. Но стоит ли жертвовать собой только ради того, чтобы другой человек обратил на это внимание?

2. Белль из мультфильма «Красавица и чудовище» (1991). Красавица настолько любила отца, что попросилась в заключение вместо него. А потом, оказавшись у Чудовища, совершила классическую ошибку, решив, что сможет перевоспитать его. Мало того, Белль ещё и влюбилась в этого плохого парня, державшего её в плену. Что это, как не пример «стокгольмского синдрома»?

3. «Храбрая сердцем» (2012). Главная героиня Мерида чуть ли не первой из всех диснеевский принцесс решила, что замужество — не основная составляющая счастья. Однако её родители придерживались традиционных взглядов и видела дочку замужней дамой. В конце концов Мерида сбежала из дома, и вряд ли это хороший способ решения семейных проблем.