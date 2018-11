Историческая драма, которую мы заслужили

Братья Систерс

Орегон, 1850 год. Братья-наёмники Чарли и Илай Систерс получают ответственное задание отыскать и убить химика по имени Уарм, который изобрел уникальный раствор, помогающий отыскать золото в реке. Помочь им в этом должен детектив с лицом и бородой Джейка Джилленхола. Когда доходит до дела, детектив, наемники и химик решают, что к черту все, можно ведь объединиться и благодаря раствору добыть себе столько золота, что до старости хватит. Но жадность, как говорится, берет свое.

Знаменитый французский режиссер Жак Одиар, получивший "Золотую пальмовую ветвь" в 2015 году за фильм "Дипан", резко переметнулся в голливудское кино и снял, кто бы мог подумать, вестерн. Вообще Одиар отказывается впихивать "Братьев Систерс" в рамки жанра. Говорит, что это все-таки исторический фильм, просто действие разворачивается на Диком Западе. Ведь в данном случае мы говорим не о Серджио Леоне или Клинте Иствуде: в их фильмах герои были сильными и крутыми парнями, им до этих всяких чувств да эмоций не было дела. Одиар же, наоборот, если даже и снимает про Дикий Запад, то последнее, что его интересует, это перестрелки (французы, что поделать). Фильм фокусируется на взаимоотношениях самих братьев, которые узнали, что такое жестокость, еще до того, как сформировались, до того, как узнали, что такое эмпатия. На каждом из них травматический опыт отношений с абьюзивным отцом сказался по-своему, на этих последствиях Одиар и фокусируется.

Но вы не торопитесь переключать канал, перестрелки тоже будут, какой же Дикий Запад без револьверов. "Братья Систерс" и на поле остроумной комедии играют. Особенно в моментах, когда персонажи впервые учатся пользоваться зубной щеткой или удивляются появлению горячей воды в номерах отеля. Героев будто подталкивают к прогрессу, превращают из одичалых в более-менее цивилизованных людей. А показано это настолько тонко и комично, что сам не понимаешь, когда успел утереть слезы и начал нервно смеяться.

На Венецианском кинофестивале в этом году вообще была какая-то импровизированная ярмарка деконструированных вестернов. Братья Коэн привезли свой фильм-альманах "Баллада Бастера Скраггса", который изначально задумывался как сериал, Дженнифер Кент поразила всех феминистичным и жизнеутверждающим "Соловьем". Кент получила специальный приз жюри, а Одиару вручили "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу. Видимо, теперь вестерны is the new black.