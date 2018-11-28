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Кинокритики США выбрали лучший фильм года 

Рамблер 2 минуты назад
Национальный совет кинокритиков назвал лучшим фильмом года "Зеленую книгу" режиссера Питера Фаррелли. Главную роль в картине исполнил актер Вигго Мортенсен, которого, к слову сказать, критики назвали "лучшим актером" в этом году.
"Зеленая книга" рассказывает о реальной истории путешествия джазового пианиста и композитора Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонгу по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой "Зеленой книгой", в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Это путешествие открывает героям глаза на мир и меняет их жизни.
Лучшей актрисой кинокритики назвали певицу Леди Гагу, которая исполнила одну из главных ролей в фильме "Звезда родилась", а снявшего эту ленту Брэдли Купера признали лучшим режиссером.
Церемония награждения пройдет 8 января следующего года на концерте NBR Awards.
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