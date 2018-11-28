7 мистических триллеров 2018 года

Напряженные и волнующие триллеры — один из самых интересных жанров кино. А если добавить к ним немного мистики, то все становится еще тревожнее и эмоциональнее.

Страна призраков

Успешная писательница Бэт возвращается в дом, где много лет назад произошла беда. В нем все еще живут её мать и сестра, помешанная на злых духах. Бэт считает, что все это — отголоски пережитой трагедии, но вскоре в доме начинают происходить события, для которых у нее нет объяснений. Одну из главных ролей играет певица Милен Фармер

Мара. Пожиратель снов

Кейт Фуллер — криминальный психолог, занимающийся делом об убитом во сне мужчине. По свидетельству восьмилетней дочери Софии, его задушила жена. Но в ходе расследования Кейт узнает миф о демоне, убивающем людей во время сна, а вскоре обнаруживает у себя симптомы, которые были у погибшего мужчины. Кейт понимает, что должна найти способ спасти себя до того, как уснет.

Слендермен

Четыре обычных школьницы дружат, делятся проблемами и переживаниями, поддерживают друг друга и вместе исследуют мир. Однажды вечером они заходят на сайт, посвященный некому Слендермену, являющемуся подросткам и как-то связанному с их исчезновением, легкомысленно смотрят видео и выполняют несложные указания, сопровождающие ролик. Вроде ничего особенного, но через неделю одна из девушек пропадает…

Паранормальное

Десять лет назад братья Джастин и Аарон чудом бежали из секты конца света, планировавшей массовое самоубийство, а теперь получили от членов своей бывшей «семьи» видеописьмо и решили навестить их. Вернувшись, братья понимают, что никто из сектантов не посылал им видеокассету, а в этом месте творится что-то действительно странное и, кажется, то, во что верят последователи культа, существует на самом деле…

Ремнант: Всё ещё вижу тебя

Десять лет назад на Земле произошла аномалия, стершая границу между миром живых и мертвых, и теперь призраки, называемые ремнантами, бродят по миру. Они не говорят, не слышат и не могут никому навредить, а только снова и снова «проживают» какие-то моменты своей жизни. Любознательная Вероника встречает нового ремнанта в собственной ванной и решает узнать, кто он, откуда и что делала раньше.

Обитатели

Действие стильного и атмосферного хоррор-триллера о близнецах, живущих в полузаброшенном поместье, разворачивается в Ирландии. Рейчел и Эдвард должны строго соблюдать три правила, за выполнением которых следят призраки, наполняющие дом по ночам: в полночь брат и сестра должны спать, в особняк нельзя пускать посторонних, и если один из них попытается сбежать, то второй умрет. Но однажды Рейчел влюбляется в Шона, вернувшегося с Первой мировой…

Истерия

Бывший пациент психиатрической клиники возвращается в роскошный дом своих родителей. У него месяц испытательного срока и «арестантский» браслет на ноге — любое нарушение, и он вернется назад. Но практически сразу в доме начинают происходить пугающие вещи, которые изводят мужчину. Вопрос: все это на самом деле или только в его голове?

Винчестер. Дом, который построили призраки

Семиэтажный особняк Сары Винчестер постоянно перестраивается по желанию хозяйки: в нем изо дня в день появляются новые лестницы, двери, комнаты и перегородки. Окружающие давно привыкли к причудам богатой наследницы, но никто не догадывается, что на самом деле она строит тюрьму для сотен беспощадных призраков, которые желают смерти семье Винчестеров.