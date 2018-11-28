Хорошие боевики, которые разнесли критики

Критики оценивают фильмы не всегда справедливо, иначе почему среди картин с низким рейтингом от критиков так много хитов? Эти боевики получили плохие оценки, однако посмотреть их всё же стоит.

1. «Одинокий рейнджер» (2013). Картина снята немного беспорядочно, но в ней поднимаются важный социальные темы и даже затрагивается политика США. Большим плюсом «Одинокого рейнджера» стала операторская работа, благодаря которой картина выглядит красочно. Исполнитель главной роли Джонни Депп вызвал много споров, не здесь он отлично показал комедийный дар.

2. «Меч короля Артура» (2017). Когда режиссёр Гай Ричи, знаменитый кровавыми боевиками с элементами комедий, взялся за историческую ленту, многие засомневались. Результат получился неоднозначным: некоторые эпизоды фильма и впрямь выглядят нелепо, зато другими можно без стеснения наслаждаться.

3. «Боги Египта» (2016) укоряли в слабой игре актёров и неудачный их выбор. Кроме того, критики указали, что спецэффекты в картине оставляют желать лучшего. Но если закрыть на эти недочёты глаза, то лента по-настоящему заинтригует сюжетом и небанальными ходами.

А в видео ещё несколько раскритикованных, но всё-таки достойных внимания фильмов.