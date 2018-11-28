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Мультяшки, срисованные с реальных людей 

Рамблер 31 минуту назад
Аниматоры часто вдохновляются реальными людьми, чтобы создать мультипликационных персонажей. Причём нарисованные герои получают не только особенности внешности реальных людей, но и кое-какие черты характера. Присмотритесь к этим героям, имеющим реальных прототипов.
1. ВАЛЛ-И из мультфильма «ВАЛЛ-И» (2008). ВАЛЛ-И — это маленький робот, но в нём явно видны человеческие черты. Авторы придали ему сходство со звёздами немого кино — американским комиком Бастером Китоном и французским актёром Жаком Тати. А ещё ВАЛЛ-И позаимствовал некоторые черты у современного киноклассика режиссёра Вуди Аллена.
2. Эдна Мод из «Суперсемейки» (2004). Смотря на дизайнера Эдну Мод нельзя не заметить, что она почти полностью срисована с художницы по костюмам Эдит Хэд. Эдит — настоящая легенда Голливуда, получившая восемь «Оскаров» за костюмы к фильмам.
3. Монтгомери Бёрнс из сериала «Симпсоны» (1989-настоящее время). Обладатель немыслимого состояния Бёрнс скопирован с барона Джейкоба Ротшильда. Но аниматоры также вдохновлялись образами норвежских миллионеров Олава Тона и Фредерика Олсена и первого в мире долларового миллиардера Джона Рокфеллера.
На кого похожи Малефисента из одноимённого мультика 2014 года, Ариэль из мультфильма «Русалочка» (1989) и Джинн из сказки «Аладдин» (1992), узнайте из видео.
Комментарии
Джон Рокфеллер , Джейкоб Ротшильд , Жак Тати , Фильмы , Видео
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