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«Фантастические твари» заработали миллиард рублей 

Рамблер 18 минут назад
По итогам третьих выходных в прокате, фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" преодолел отметку в один миллиард рублей кассовых сборов. Сейчас картина обгоняет по сборам нашумевшую картину "Богемская рапсодия". Она находится на втором месте по количеству кассовых сборов за месяц.
В первый день выхода на широкие экраны, картине удалось собрать около 140 миллионов рублей. Нужно отметить, что изначально это 85% от предполагаемой выручки. Также фильм стартовал в прокате в будний день 15 ноября. Критики не встретили с теплотой эту киноленту, но, судя по всему, зрителям она понравилась.
Билеты на фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" можно купить здесь
В итоге этот фильм занял пятое место в рейтинге лидеров кассовых сборов 2018 года. На четвертом месте "Движение вверх", а на третьем фильм "Веном". Отечественный фильм "Лед" на второй строчке, а на первой — "Мстители: Война бесконечности".
Отметим, что фильм "Фантастические твари и где они обитают" собрал в прокате намного меньше, чем ожидалось.
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Фильмы , Видео
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