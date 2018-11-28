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«Дракуле» от авторов «Шерлока» нашли главного актера 

Фильм.Ру 46 минут назад
Фото: Фильм.Ру
Марк Гатисс и Стивен Моффат, создатели сериала "Шерлок", нашли актёра на главную роль для своей телеадаптации ещё одного романа викторианской эпохи "Дракулы" Брэма Стокера.
Образ заглавного вампира примерит на себя датчанин Клас Банг, известный по участию в недавнем триллере "Девушка, которая застряла в паутине" и фильме-победителе Каннского кинофестиваля "Квадрат".
Известно, что события британского шоу развернутся в Трансильвании в 1897-м. В центре внимания окажется история зловещего кровопийцы (Банг), строящего заговор против викторианского Лондона.
Производством мини-сериала займутся Netflix и BBC совместно с Hartswood Films. Всего планируется выпуск трёх полуторачасовых эпизода, съёмки которых должны стартовать в следующем году.
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Марк Гатисс , Стивен Моффат , Брэм Стокер , Netflix , Фильмы
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