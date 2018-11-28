«Дракуле» от авторов «Шерлока» нашли главного актера

Образ заглавного вампира примерит на себя датчанин Клас Банг, известный по участию в недавнем триллере "Девушка, которая застряла в паутине" и фильме-победителе Каннского кинофестиваля "Квадрат".

Известно, что события британского шоу развернутся в Трансильвании в 1897-м. В центре внимания окажется история зловещего кровопийцы (Банг), строящего заговор против викторианского Лондона.