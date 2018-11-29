Фильм, ставший угрозой для семейной жизни Лужиной 

К моменту съемок в фильме «Вертикаль» Лариса Лужина была одной из самых востребованных актрис страны, она успела побывать на кинофестивале в Каннах, в Чехословакии, Швеции и Иране. Несмотря на свою популярность артистка согласилась сниматься у начинающих кинематографистов Станислава Говорухина и Бориса Дурова. Звезда советского кино даже не подозревала, что участие в ленте может стать угрозой для ее семейной жизни. В съемках «Вертикали» принимал участие Владимир Высоцкий, который был сильно впечатлен рассказами актрисы о заграничных поездках. Бард посвятил Лужиной песню «Она была в Париже». Композиция не вошла в сам фильм, но моментально разнеслась по всей стране. А вместе с песней о неразделенной любви лирического героя Высоцкого разлетелись и слухи о его романе с известной артисткой. Сплетни быстро дошли и до супруга Лужиной, он был другом Высоцкого и во время съемок «Вертикали» находился в Москве. Впоследствии актриса не раз развеивала все домыслы о романе с поэтом, который выбрал ее в качестве музы, написав о ней песню.