Леонид Быков увековечил «поющую» эскадрилью 

В 1974 году на экраны вышел фильм «В бой идут одни старики», посвященный летчикам-истребителям, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны. В основу сценария легли реальные события, а главные герои имели своих прототипов. Так, прообразом командующего эскадрильей капитана Титаренко, сыгранного Леонидом Быковым, являлся дважды Герой Советского Союза Виталий Попков. Он командовал военным подразделением, которое имел свой хор. Узнав о существовании «поющей» эскадрильи, Утесов подарил летчикам два самолета, построенных на его собственные деньги. В конце 60-х годов Быков нашел Попкова и попросил у него разрешения снять фильм о подвигах военных летчиков. У Зои Молчановой также был свой прототип, им стала легендарная летчица Надежда Попова. Увековечил в своем фильме Леонид Быков и друга детства Щевронка, который погиб за месяц до окончания войны в Чехословакии. Его образ воплотил актер Сергей Подгорный в роли «Смуглянки».