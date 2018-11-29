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Леонид Быков увековечил «поющую» эскадрилью 

Рамблер 15 минут назад
В 1974 году на экраны вышел фильм «В бой идут одни старики», посвященный летчикам-истребителям, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны. В основу сценария легли реальные события, а главные герои имели своих прототипов. Так, прообразом командующего эскадрильей капитана Титаренко, сыгранного Леонидом Быковым, являлся дважды Герой Советского Союза Виталий Попков. Он командовал военным подразделением, которое имел свой хор. Узнав о существовании «поющей» эскадрильи, Утесов подарил летчикам два самолета, построенных на его собственные деньги. В конце 60-х годов Быков нашел Попкова и попросил у него разрешения снять фильм о подвигах военных летчиков. У Зои Молчановой также был свой прототип, им стала легендарная летчица Надежда Попова. Увековечил в своем фильме Леонид Быков и друга детства Щевронка, который погиб за месяц до окончания войны в Чехословакии. Его образ воплотил актер Сергей Подгорный в роли «Смуглянки».
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Леонид Быков , Сергей Подгорный , Надежда Попова , Фильмы , Актеры , Видео
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