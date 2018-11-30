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Новые подробности о приквеле и третьей части «Kingsman» 

Фильм.Ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Фильм.Ру
Collider раскрыли новые подробности о предстоящих фильмах франшизы "Kingsman": приквеле "Большая игра", действие которого развернётся во время Первой мировой войны, и полноценной третьей части.
Сообщается, что Мэттью Вон приступит к съёмкам ответвления в январе 2019-го и завершит их через четыре с половиной месяца. На этот раз постановщик собирается отойти от жанра шпионского триллера, поэтому проект описывается как "историческая драма", представляющая старый мир "глазами Kingsman".
В центре внимания окажется история молодого парня по имени Конрад (Харрис Дикинсон) ‒ дерзкого и харизматичного сына британского герцога, пытающегося найти способ служить своей стране. Вскоре один из агентов спецслужбы Kingsman (Рэйф Файнс) предоставляет ему такую возможность и становится наставником Конрада.
Что же касается триквела, то в данный момент Вон завершает работу над сценарием. Тэрон Эджертон и Колин Фёрт вернутся к своим ролям (вероятно, далеко не в последний раз), производство картины стартует летом того же 2019 года. О других участниках каста пока не сообщается.
Также в разработке находятся другой полнометражный спин-офф, "Statesman", теперь посвящённый приключениям американских агентов в исполнении Ченнинга Татума, Холли Берри и Джеффа Бриджеса, и 8-часовой телесериал. Про последний известно лишь то, что он будет отличаться по тону от полнометражных лент.
Согласно данным инсайдеров, премьера "Kingsman: Большая игра" намечена на ноябрь следующего года. Даты релиза остальных проектов держатся в тайне.
film.ru
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Колин Ферт , Мэттью Вон , Тэрон Эджертон , Джефф Бриджес , Фильмы
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