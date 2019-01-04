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Сцены, вырезанные из популярного мультика 

Рамблер 1 час назад
Мультфильм «Суперсемейка 2» вышел в 2018 году. Он продолжил историю семьи супергероев, которая впервые появилась на экранах в 2004. Мультик идёт довольно долго — два часа, однако даже за эту продолжительность пришлось побороться. Авторам пришлось вырезать несколько эпизодов и, возможно, напрасно, ведь они могли пояснить кое-какие сюжетные ходы.
Зрители наверняка единогласно скажут, что семейка Парр победила злодея Синдрома. Однако тут уместно говорить, что Парры и присоединившийся к ним Фреон просто довершили то, что начали делать другие. Огромную роль в уничтожении Синдрома сыграл мельком упомянутый в первой серии супергерой Всевидящий. Этот факт подтверждает и сюжет, который из второй части вырезали. В нём Боб Парр рассказывает о заслугах Всевидящего и говорит, что тот был его большим другом. Здесь же Боб отмечает, что исчезновение Всевидящего сильно опечалило его. Парр не забыл отметить, что во время опасной миссии, связанной с уничтожением Синдрома, погибли другие супергерои. Это означает, что операция была начато давно и предшественники Мистера Исключительного проделали большую работу.
Смотрите видео и узнает другие секреты «Суперсемейки 2».
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Фильмы , Видео
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