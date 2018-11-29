27 ноября в ресторане Insight прошел благотворительный ужин #ешьипомогай. Фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и проект Регины Мянник и Натальи Юдиной «Добрый день» представили гастрономический сет, процент от продаж которого идет на благотворительность.
Поддержать Оксану Федорову пришли многие звезды. Так, для гостей ресторана выступила певица Анжелика Агурбаш и Светлана Назаренко, вокалистка группы «Город 312».
На сцену также вышел Гоша Куценко. Днем ранее актер посетил премьеру фильма «Заповедник», в котором снялся вместе с Сергеем Безруковым.
Не пропустила мероприятие и Эвелина Бледанс. Для выхода она выбрала облегающий серый комбинезон. Напомним, 49-летняя телеведущая сделала ЭКО в присутствии съемочной группы канала «Россия 1». Процедура прошла успешно, но через некоторое время Бледанс призналась, что потеряла ребенка.
Елена Захарова тоже была среди гостей благотворительного ужина. Недавно актриса снялась в фильме о детях с особенностями развития. Как и другие артисты, среди которых была и Эвелина Бледанс, Елена согласилась работать бесплатно.