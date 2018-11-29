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Объяснена способность бескровного Эдварда из «Сумерек» заниматься сексом 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Сумерки"
Поклонница франшизы «Сумерки» Дженна Гиллаум посвятила статью на портале BuzzFeed объяснению того, как вампир Эдвард Каллен смог заняться сексом с главной героиней серии Беллой, которая впоследствии забеременела. Журналистка обратила внимание на то, что этот вопрос заинтересовал множество других фанатов «Сумерек».
Согласно книгам Стэфани Майер, по которым была создана одноименная киносерия, у Эдварда нет крови, а его кожа при солнечном свете сверкает, как мрамор. По словам Гиллаум, фанаты засыпали писательницу вопросами по поводу физиологии вампира после выхода финальной части, «Рассвета», и поэтому той пришлось разъяснить тонкости.
«В вампирском теле есть множество разных ядовитых жидкостей, которые имеют схожие функции с жидкостями в человеческом теле. Хоть у них и нет стопроцентного аналога для крови, многие функции крови так или иначе выполняются», — передала журналистка слова Майер.
Беременность Беллы объясняется так же — сперма в теле вампира якобы заменяется схожей жидкостью, которая содержит генетическую информацию существа и способна взаимодействовать с человеческой яйцеклеткой. «Теперь вы знаете — сперма Эдварда это яд», — подвела итог Гиллаум.
Фильмы франшизы «Сумерки» выходили на экраны с 2008-го по 2012 год. Всего вышло пять частей, главные роли в серии исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Стефани Майер выпускала четырехсерийный роман «Сумерки» с 2005-го по 2008-й.
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Комментарии
Кристен Стюарт , Стефани Майер , Роберт Паттинсон , Фильмы
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