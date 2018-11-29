Актер Плотников защитил актрису от нападок Бортко 

Актер Борис Плотников на съемках фильма «Собачье сердце» по-джентельменски заступался за свою коллегу Анжелику Неволину, которая была утверждена на роль машинистки без проб. На съемочной площадке между режиссером Владимиром Бортко и Неволиной периодически вспыхивали конфликты. Бортко требовал от актрисы безропотного выполнения его указаний и злился, когда артистка его не понимала. Разногласия с режиссером у Неволиной возникли с первого же дня их совместной работы. Один из эпизодов снимался на улице в 30-градусный мороз, кинематографист пытался добиться эффекта развивающейся в кадре юбки актрисы. Неволина же попросила одеть ее потеплее, чем вызвала крайнее недовольство режиссера. Бортко полагал, что молодая актриса серьезно отнесется к участию в ленте со звездными актерами, сценарий которой написан по произведению Булгакова, и послушно отыграет все сцены, не думая о своем комфорте. Но вместо этого девушка стала предъявлять претензии, что было немыслимо для режиссера. За актрису вступился Борис Плотников, он попросил Бортко проявить терпение к Неволиной, тем самым сгладив конфликт. Помог Плотников своей партнерше по кадру и в сцене в кинотеатре, во время которой она должна была расплакаться. У Неволиной не сразу получилось пустить на камеру слезу, эта ситуация разозлила Бортко. Плотников снова пришел на выручку актрисе, он попросил режиссера толком объяснить ей, что нужно сыграть. Неволину же до слез растрогало заступничество мэтра, и она на радость Бортко проревела несколько дублей подряд.