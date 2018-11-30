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Названы самые влиятельные фильмы за всю историю кино 

Рамблер 30 минут назад
Фото: Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»
Исследователи из Туринского университета провели научную работу, результаты которой опубликовали в журнале Applied Network Science.
Исследовав данные на известном киноресурсе IMDb, они подсчитали, какие киноленты оказали особое влияние с точки зрения как искусства, так и экономики на другие фильмы. Эксперты подчеркнули, что не стоит всегда судить успех картины по кассовым сборам и зрительской оценке, ведь на эти факторы довольно сильно влияет реклама и современные фильму тренды. Так же они отметили, что все их вычисления касаются больше западной киноиндустрии, так как сервис специализируется именно на западной культуре.
По итогам работы ученых, названы три фильма, оказавших по их мнению самое большое влияние на развитие искусства:
  1. «Волшебник страны Оз» (1939 год)
  2. «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977 год)
  3. «Психо» (1960 год)
Фильмы
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