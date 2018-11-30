Том Хэнкс может сняться в экранизации «Пиноккио»

Лауреат премии «Оскар» Том Хэнкс может сняться в игровой киноверсии диснеевского «Пиноккио». Сейчас с актером ведутся переговоры на роль плотника Джеппетто. Снимать экранизацию будет постановщик «Приключений Паддингтона» Пол Кинг по сценарию Криса Вайца и Саймона Фарнэби.

Напомним, что сюжет «Пиноккио» сосредоточен на вырезанной из дерева кукле-марионетке. Которой, чтобы стать настоящим человеком, предстоит пройти несколько испытаний на честность, а помогает герою в этом сверчок Джимини Крикет.