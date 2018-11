Том Хэнкс может сняться в экранизации «Пиноккио» 

Напомним, что сюжет «Пиноккио» сосредоточен на вырезанной из дерева кукле-марионетке. Которой, чтобы стать настоящим человеком, предстоит пройти несколько испытаний на честность, а помогает герою в этом сверчок Джимини Крикет.

Первый полнометражный мультфильм, основанный на сказке итальянского писателя Карло Коллоди , студия Disney представила в 1940 году. Тогда картина о кукольном мальчике была награждена двумя премиями «Оскар» за лучшую песню «When You Wish Upon a Star» и за оригинальный саундтрек.