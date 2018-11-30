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Том Хэнкс может сняться в экранизации «Пиноккио» 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Лауреат премии «Оскар» Том Хэнкс может сняться в игровой киноверсии диснеевского «Пиноккио». Сейчас с актером ведутся переговоры на роль плотника Джеппетто. Снимать экранизацию будет постановщик «Приключений Паддингтона» Пол Кинг по сценарию Криса Вайца и Саймона Фарнэби.
Напомним, что сюжет «Пиноккио» сосредоточен на вырезанной из дерева кукле-марионетке. Которой, чтобы стать настоящим человеком, предстоит пройти несколько испытаний на честность, а помогает герою в этом сверчок Джимини Крикет.
Первый полнометражный мультфильм, основанный на сказке итальянского писателя Карло Коллоди, студия Disney представила в 1940 году. Тогда картина о кукольном мальчике была награждена двумя премиями «Оскар» за лучшую песню «When You Wish Upon a Star» и за оригинальный саундтрек.
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Том Хэнкс , Пол Кинг , Карло Коллоди , Фильмы
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