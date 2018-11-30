Режиссеры «Мстителей» рассказали, жив ли Локи

Фанаты «Мстителей» не устают высказывать самые смелые предположения о том, чем удивят зрителей создатели фильма. Одним из таких предположений была уверенность некоторых поклонников картины, что Локи на самом деле остался жив и скрывается под маской Халка.

Но режиссеры картины, Джо Энтони Руссо , на специальном показе «Войны бесконечности» в Лос-Анджелесе заявили, что надеяться на то, что брат Тора сумел пережить встречу с Таносом, не стоит.

Главный редактор издания Slash Film Питер Скиретта выложил в Twitter фрагмент интервью режиссеров:

“Братьев Руссо спросили насчет фанатской теории о том, что Брюс Бэннер — это на самом деле замаскированный Локи. Они ответили: «Локи мертв»”,

— поделился Скиретта.

На другие вопросы о новых «Мстителях» братья не отвечали. Джо Руссо в ответ на попытки зрителей узнать что-то о четвертой части популярного фильма включал подготовленную заранее запись клаксона.