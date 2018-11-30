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Режиссеры «Мстителей» рассказали, жив ли Локи 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"
Фанаты «Мстителей» не устают высказывать самые смелые предположения о том, чем удивят зрителей создатели фильма. Одним из таких предположений была уверенность некоторых поклонников картины, что Локи на самом деле остался жив и скрывается под маской Халка.
Но режиссеры картины, Джо и Энтони Руссо, на специальном показе «Войны бесконечности» в Лос-Анджелесе заявили, что надеяться на то, что брат Тора сумел пережить встречу с Таносом, не стоит.
Главный редактор издания Slash Film Питер Скиретта выложил в Twitter фрагмент интервью режиссеров:
“Братьев Руссо спросили насчет фанатской теории о том, что Брюс Бэннер — это на самом деле замаскированный Локи. Они ответили: «Локи мертв»”,
— поделился Скиретта.
На другие вопросы о новых «Мстителях» братья не отвечали. Джо Руссо в ответ на попытки зрителей узнать что-то о четвертой части популярного фильма включал подготовленную заранее запись клаксона.
Напомним, что Локи, погибший в «Мстителях», все же вернется на экраны в ближайшее время. Стрим-сервис Disney+ готовит сериал, главным героем которого станет герой Тома Хиддлстона.
Комментарии
Том Хиддлстон , Джо Руссо , Энтони Руссо , Фильмы
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